Un derbi con doble premio

BURGOS

Cada partido cuenta en la lucha por la permanencia, pero algunos compromisos encierran un valor doble. Ya sea por su significado o por su importancia en la clasificación, el derbi que enfrentará hoy al Grupo De Santiago y al UBU Tizona dejará al ganador en una situación cómoda para afrontar el sprint final de temporada.



Los rojillos tienen dos factores a su favor antes del partido a celebrar a partir de las 19,30 horas en El Plantío. El equipo de Evaristo Pérez Torices contará con el factor cancha y la ventaja de dos victorias en la tabla con respecto a su rival de turno. Mientras, los azulones aprovecharán el impulso anímico tras lo ocurrido en el choque de la primera vuelta.



Entonces, el conjunto dirigido por José Luis Cubillo levantó 22 puntos en contra en los últimos minutos para llevarse el partido por un ajustado 73-71. Precisamente, ese pequeño margen otorga al average particular una trascendencia añadida por lo que pueda venir en el futuro.



El Grupo De Santiago quiere aprender de los errores y olvidar esa amarga experiencia para centrarse exclusivamente en los detalles propios de un partido más del curso. «Siempre con el respeto que merece el rival, hay que dejar de lado su nombre y la cara de los jugadores. No nos interesa entrar en el aspecto emocional de un derbi, tan solo debe preocuparnos hacer nuestro juego para lograr la victoria», explica un Pérez Torices que vive el presente. «De todo se aprende y aquella derrota nos dolió mucho. Por eso ahora somos precavidos», explica.



El ganador del choque saldrá muy reforzado y se espera un partido marcado por la igualdad. Eso sí, con pocas similitudes al vivido en el Pabellón Universitario en noviembre. «No creo que se vean las diferencias de la primera vuelta», comenta un Cubillo esperanzado. «Hasta el momento la exigencia de sumar nos ha venido bien. Hemos salvado dos match points ante rivales de la zona baja y este partido es clave para no pasar apuros, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros hemos pasado la fase más difícil del calendario», reconoce.



El UBU Tizona, quien da por hecha la baja de Gonzalo Santana para lo que resta de temporada, no podrá contar tampoco con el concurso de Miguel Ángel Santidrián. Este se une a las ausencias de Santi Valles y Diego Ruiz. Por su parte, el Grupo De Santiago ya se ha adaptado al problema de competir sin Aitor Alberdi y Álvaro Gómez, aunque lamenta la lesión de un Alfonso Gadea que acumula más de un mes alejado de la competición.



De esta manera, el regreso del junior Javier Salinas anima a los azulones, mientras que la presencia de Haris Genjac ofrece una rotación más a los rojillos en la pintura. Precisamente, el UBU Tizona confía en su potencial interior para sacar ventajas en esta faceta.



Los azulones buscarán un tanteador alto ante un Grupo De Santiago que opta por un ritmo más sosegado. Las cartas están sobre la mesa y solo queda disfrutar de un derbi declarado ‘día de ayuda al club’. De esta forma, los mayores de 18 años (incluidos los abonados rojillos) pagarán dos euros para presenciar el encuentro.