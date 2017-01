Derbi de infarto en El Plantío

El mes de enero marcará a buen seguro el futuro del Burgos CF en Segunda B. Cuatro partidos por delante, todos ellos frente a rivales directos, determinarán las opciones del cuadro blanquinegro para seguir dando forma al ambicioso proyecto deportivo pergeñado por la nueva directiva.

Con el margen de error reducido a la mínima expresión encara el conjunto de El Plantío la segunda vuelta de competición. Y hoy tiene la oportunidad de dar el primer paso adelante en un derbi provincial de infarto frente a la Arandina (17,00 horas). Dos equipos con el agua al cuello medirán sus fuerzas en un choque fratricida en el que el perdedor puede quedar muy tocado en sus aspiraciones de éxito.

Los anfitriones se juegan mucho más que tres puntos en el envite. Y no les puede temblar el pulso si quieren llevar la nave a buen puerto a pesar de las múltiples ausencias que lastran su retaguardia. Pero también los blanquiazules están obligados a puntuar para dejar atrás su fatídica racha de resultados.

Los blanquinegros pretenden dejar en el olvido el tropiezo con el que cerraron el curso ante su afición frente al Boiro. E intentarán retornar a la senda correcta de sus anteriores actuaciones en El Plantío, donde lograron engancharse de nuevo a la salvación desde la llegada de Manix Mandiola al banquillo.

En idéntica situación clasificatoria llegan los blanquiazules (ambos equipos están empatados a puntos en la 18ª y 19ª posición de la tabla), que han echado por tierra en el mes de diciembre el buen trabajo realizado anteriormente. Cuatro derrotas consecutivas les han relegado a la penúltima posición de la general. Y las sensaciones no son precisamente las mejores en una entidad con muy poco margen de maniobra en el mercado de invierno por lo ajustado de su presupuesto.

Las ausencias condicionarán en buena medida las alineaciones que dispondrán sobre el terreno de juego Manix Mandiola y Emilio Ferreras. En las filas blanquinegras causarán baja segura hasta tres defensores, el lateral diestro Andrés, que vio la quinta amarilla en el último choque de 2016, así como el canterano Sergio Esteban (recién operado de su rodilla) y Pérez.

A todos ellos se sumará también Prosi, que no ha podido ejercitarse con el resto de sus compañeros en toda la semana por unas molestias físicas. El asturiano se probó en la primera parte del entrenamiento de ayer, pero no llegó a tocar balón, por lo que el cuerpo técnico descartó su presencia en la convocatoria.

En el lado positivo el preparador guipuzcoano recuperará al lateral zurdo Dani Gómez, quien se ha perdido los dos últimos meses de competición por una rotura fibrilar que se le complicó y sufrió una posterior recaída que agravó la lesión.

Así las cosas, y para cubrir las ausencias de Andrés y Prosi en el once, Mandiola ha trabajado esta semana con una defensa compuesta por Dani Gómez y Jorge Fernández en los laterales -este último en el carril diestro tras actuar en el zurdo las últimas jornadas-, con Cusi como pivote defensivo, y una medular formada por Álvaro Antón y Ramos en el centro, con Armiche y Diego Suárez en los costados y Adrián como hombre más adelantado.

Por su parte, el preparador del combinado de la capital de la Ribera no podrá desplazar a El Plantío a dos de sus hombres habituales en las alineaciones, Rubén Arroyo y Rubén Garcés, ambos por sanción. Ni tampoco entrará en la citación el lesionado de larga duración Javi López.

Sin embargo, no todo son malas noticias en el cuadro blanquiazul, que ha visto cómo el parón navideño ha servido para la recuperación de sus respectivas lesiones de hasta tres efectivos: Mauri, Pablo y Plaza.

LOS TÉCNICOS

El preparador del Burgos CF, Manix Mandiola, prefiere no centrarse demasiado en las ausencias. «Habrá que confiar en lo que tenemos. Hay que estar convencidos de que los que salgan serán competitivos si están a su mejor nivel».

El guipuzcoano asegura que la Arandina tiene un potencial similar a los blanquinegros, aunque llegan al Plantío con una ventaja. «Querrán jugar con la baza de que viven con menos presión que nosotros y que la exigencia no es la misma. Saben que necesitamos ganar, ellos también, pero las consecuencias de no ganar son mayores para nosotros», explica.

Ambos equipos se han visto recientemente las caras en la Copa Federación, aunque el técnico señala que no «vale como referencia» y que el duelo de hoy será muy diferente.

Por su parte, Emilio Ferreras no duda un instante en atribuir la condición de favorito al Burgos CF «por plantilla, entidad, presupuesto y por jugar en El Plantío». El madrileño trata de restar trascendencia al envite. «Ahora mismo somos rivales directos por los poco puntos que tenemos. Lograr la victoria en estos partidos siempre te hace coger confianza. Pero no creo que sea definitivo ni crucial para ninguno de los dos. Lo importante es que puedes salir del descenso si ganas, ya que el resto de rivales tienen compromisos complicados», explica el madrileño.

frente kolocón

En otro orden de cosas, uno de las peñas más veteranas del Burgos CF, el Frente Kolocón, acaba de cumplir esta semana su 15 aniversario de vida. El 6 de enero de 2002 dispusieron por vez primera su pancarta en El Plantío en un choque contra el Atlético de Madrid en Segunda División.