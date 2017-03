Los tres puntos que esta tarde hay en juego en Castañares son vitales para locales y visitantes. El Caja Rural Promesas recibe en su feudo al Mirandés (17,00 horas). Ambos conjuntos se encuentran en zona de descenso y necesitan, no solo abandonar estos puestos, sino mirar un poco más arriba para evitar los previsibles arrastres debido a los descensos de equipos castellanos de la Segunda B. El que hoy pierda el partido saldrá tocado y se le complicará sobremanera el futuro.

«He hablado con los jugadores y les he comentado que debemos ganar si queremos seguir peleando por salvar la categoría», señala Pedro Pascual, entrenador de los capitalinos.

El discurso es similar en el bando rojillo y es que el cuadro de Miranda también es consciente de que no le sirve otro resultado que no sea la victoria. La zona baja de la tabla está muy apretada, aunque un tropiezo puede hacer perder la estela de los antecesores.

El Promesas tiene muy claro que saldrá «a ganar desde el principio». Pascual asegura que no especulará y que irán «a por el partido desde el primer minuto». «La pasada jornada en Ávila adelantamos nuestra línea de presión y fuimos a por ellos. No salió bien y queremos repetirlo», explica.

Por su parte, el Mirandés B viene de acabar con una mala racha de 8 encuentros sin conocer la victoria, en la que sumaron 3 puntos. La victoria ante el Villaralbo del pasado fin de semana ha supuesto un balón de oxígeno para los mirandesistas que quieren más.

Los dos equipos tienen problemas con el gol, por lo que el contendiente que se adelante en el marcador tendrá mucho camino andado hacia el triunfo. A los dos les cuesta marcar, sobre todo al filial, que después del Villaralbo es el equipo menos realizador del grupo.

Será un choque con mucho en juego y en el que el fútbol directo puede convertirse en el principal arma sobre todo de los mirandeses. Son un equipo joven, que tiene velocidad en sus hombres de ataque y que buscará la sorpresa en las segundas jugadas. Por su parte, el Promesas intentará sacar partido a sus bandas.

Pedro Pascual no podrá contar con el sancionado Jairo, que se perderá el choque por acumulación de amonestaciones.Así las cosas, los centrales esta tarde serán Zamora y Ovidio. El veterano jugador burgalés se ha tenido que adaptar a una posición que no es la suya por la necesidad del equipo. El cuerpo técnico no tiene más opciones y en Ávila el ex del Burgos CF y la Arandina aprobó con nota.

Se espera un choque tenso y es que todo lo que hay en juego provocará que ambos adversarios se empleen al cien por cien para no empeorar una situación clasificatoria que en estos momentos ya es muy delicada.