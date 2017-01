Derrota con honor

SAN PABLO INMOBILIARIA 83

BREOGAN 92

San Pablo Inmobiliaria: Soluade (8), López (6), Martínez (5), Vega (20), García (12) -quinteto inicial- Brine (9), Steinarsson (13), Barrera (10).

Cafés Candelas Breogán: Franch (12), Huertas (4), Arco (10), Fakuade (11), Geramipoor (3) -quinteto inicial- Fernández (29), Ruiz (-), Cruz (-), Gilling (3), Stainbrook (20).

Árbitros: García y Mendoza.

Eliminados: Cruz (min. 38).

Parciales: 21-19; 39-42 (descanso); 64-67 y 83-92 (final).

BURGOS

El deporte sin épica pierde gran parte de su esencia. La competición necesita ese puntito dramático, pero no solo se vive de la pasión. Un San Pablo Inmobiliaria huérfano de pívots por la ausencia de Huskic y Gibson vendió cara su piel ante el Breogán y soñó hasta el final con una victoria para el recuerdo que se le escapó en el último cuarto.



Atrás quedan la racha de ocho victorias seguidas y el liderato, pero este proyecto aún tiene muchas alegrías que ofrecer. Eso sí, el reto exige salud y 10 jugadores disponibles. De lo contrario, esfuerzos tan meritorios como el de ayer se quedan sin premio.



El San Pablo Inmobiliaria resistió 38 minutos ante uno de los grandes favoritos, sin ‘grandes’ y con un 35 por ciento de efectividad en los lanzamientos a canasta. Un cóctel mortal aderezado con el poderío interior de Stainbrook y con la clase de un Fernández que bordó el baloncesto para desgracia burgalesa.



El cuadro local tenía que sacar al Breogán del guión lógico de un partido tan marcado por las circunstancias. Se trataba de agitar el avispero, de desconcertar al rival y de subir la temperatura de El Plantío hasta el punto de ebullición.



El plan era arriesgado, pero merecía la pena probarlo. Desde luego, fue divertido. El San Pablo Inmobiliaria creyó y, con el equipo, la grada. También disfrutó Epi, maestro del arte de trampeo.

Los de casa se dejaron llevar por las emociones y, a la vez, debían controlarlas. Por su parte, el Breogán asumía la condición de favorito y nunca cayó en la trampa de la ansiedad. La guerra se ganaba en el minuto 40 y entendió que los burgaleses vencerían en muchas escaramuzas.



Los de Epi estuvieron precipitados en el inicio. Sin embargo, en defensa la situación parecía bajo control, teniendo en cuenta las circunstancias. El trabajo colectivo y los cambios contuvieron a un adversario con un talento anotador inagotable.



Estabilizado el choque con el 9-9, el San Pablo Inmobiliaria subió una marcha más de la mano de Steinarsson. El islandés pisó el acelerador y tomó responsabilidades para animar al cuadro de Epi. Tres triples consecutivos de los azules les otorgó su máxima ventaja (21-16), pero nada alteró al Breogán.



Fernández y Franch sentaron las bases de un equipo celeste que, sin hacer ruido, firmó un 0-8 para demostrar su capacidad. El plan burgalés exigía un alto nivel anotador, pero el equipo anduvo falto de puntería el día más inoportuno.



En el segundo cuarto el ataque perdió fluidez. Los de Epi se apoyaron en algunos chispazos y, sobre todo, disfrutaron del favor del tiro libre para contener a un Breogán cada vez más seguro (32-30).



El gigante Stainbrook impuso su ley en la zona y aprovechó la ausencia de los grandes burgaleses para martirizar el aro local. Esta circunstancia estaba más o menos contemplada, pero el San Pablo debía corregir los desajustes que facilitaron los lanzamientos cómodos de los exteriores lucenses. En ese carrusel de emociones, los de Lezcano llegaron al descanso con ventaja (39-42).



El San Pablo fijó por dentro y se descubrió en los flancos exteriores. Fernández llevó la batuta gallega y, por momentos, manejó el partido a su antojo. Sin embargo, los de casa apretaron los dientes en las fases de mayor control visitante y aceptaron un bello intercambio de mamporros del que, parecía, Breogán salió reforzado con el 54-59. Nada más lejos de la realidad, puesto que un 7-0 de parcial puso El Plantío patas arriba.



Recuperada la ventaja, los burgaleses pudieron hacerse con una mayor renta (64-61). No gozaron del acierto necesario y el Breogán de Lugo recuperó el control para iniciar su arreón definitivo. Contenida la furia azul, se hizo con la máxima diferencia a seis minutos del final (66-78).



El regreso de Stainbrook a pista y la pérdida de fluidez en ataque llevaron al San Pablo Inmobiliaria al borde del abismo. Pero no estaba muerto. Le quedaba un cartucho y lo jugó para creer hasta el 77-80, hasta que una discutida decisión arbitral y una canasta de Fernández acabaron con las ilusiones.