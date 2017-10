Un desafío mayúsculo

BURGOS

La competición siempre ofrece una nueva oportunidad. Por eso, el San Pablo Burgos afronta con ilusión una intensa semana de la que puede extraer conclusiones muy positivas a pesar de la exigencia. La visita a las canchas del Unicaja y del FC Barcelona es un reto mayúsculo. Si, además, estos desafíos están separados por 64 horas, la situación requiere un sobresfuerzo físico y mental.



De momento, bastante tiene el conjunto burgalés con encarar de la mejor manera posible el encuentro que le enfrentará al Unicaja de Málaga a partir de las 21,30 horas. El Martín Carpena, uno de los templos sagrados del universo ACB, dará la bienvenida al proyecto azul en su primera experiencia como visitante. Sin duda, otro encuentro cargado de emotividad para un San Pablo dispuesto a dar guerra.



El conjunto visitante sabe que es inferior al bloque verde. Por eso, libre de presión, apurará hasta el final el factor sorpresa. Cada paso al frente completado será una victoria para una escuadra aún en construcción y en fase de aprendizaje. La ACB no espera a nadie, pero el diabólico inicio de temporada tiene una parte positiva para el equipo castellano. Partidos como el de hoy son una buena oportunidad para ganar sensaciones y crecer como bloque sin la presión añadida de un duelo directo por la permanencia.



Ello no quita para que el combinado dirigido por Diego Epifanio ‘Epi’ prometa batalla hasta el final. Ese es el compromiso adquirido y siempre responderá sobre la cancha de juego.



La resaca de la derrota sufrida en la jornada inaugural dejó mal cuerpo a más de uno. Por eso, el San Pablo Burgos dispone de una gran ocasión para reivindicarse. Si, además, el marcador acompaña a los intereses del proyecto a lo largo de los 40 minutos, el esfuerzo habrá sido provechoso.



Ya recordaba Álex López que en baloncesto no hay secretos. A la cancha del Martín Carpena saltarán cinco jugadores por bando y será el balón quien reparta justicia.



MÁXIMA EXIGENCIA

Este doble compromiso a domicilio calibrará la evolución de un equipo obligado a soltar lastre y a adaptarse a las características propias de una competición como la ACB. La intensa y positiva pretemporada realizada fue muy útil para el San Pablo Burgos, pero un solo partido oficial en la división de honor ha servido para entender el nivel de exigencia que propone la máxima categoría.



El Unicaja, grande de España por mérito propio en las últimas décadas, no ofrecerá concesiones al combinado del Coliseum. Los verdes marcarán el ritmo y el San Pablo Burgos asumirá la responsabilidad de responder al desafío planteado.