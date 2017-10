Un desconfiado Mirandés defiende su liderato

BURGOS

El CD Mirandés asume la responsabilidad del líder en el partido que le enfrentará en la tarde de hoy al Amorebieta -Nuevo Urritxe, 17,00 horas-. El conjunto rojillo no puede fallar en este envite para llegar al derbi provincial asentado en su privilegiada posición clasificatoria.



El cuadro vizcaíno se presenta como un rival incómodo, a pesar de que los resultados no le han acompañado en este primer tercio de liga regular. Los azules solo han conseguido una victoria en ocho partidos y se encuentran situados en puestos de descenso a Tercera División.



De esta forma, los rojillos parten como favoritos en este envite. El combinado dirigido por Pablo Alfaro confía en mantener su buena racha y, de paso, dar continuidad a su mejor versión para no depender de la épica en los últimos minutos. Los de Anduva sacan el máximo provecho a sus arreones finales, pero aspiran a resolver los partidos sin tantos agobios.



El Nuevo Urritxe pondrá a prueba a los burgaleses, conscientes de que les espera un rival «muy físico» que hará de su alta presión una de sus principales señas de identidad. El Mirandés deberá contrarrestar las virtudes de los vizcaínos para llevar el choque a su terreno.



El líder ya aprendió en campos como el del Izarra o el del Vitoria que en Segunda B las victorias no se regalan. «Aunque tú sientas que tienes más recursos, debes demostrarlo», señala el preparador visitante.

Las cosas marchan a pedir de boca para un conjunto rojillo que acepta de buen grado su papel de gran favorito al título en la liga regular. Para Pablo Alfaro esta etiqueta es «bonita y halagadora» porque significa que el Mirandés «se gana el respeto» de sus rivales y evidencia que el trabajo desarrollado hasta el momento «es bueno». Sin embargo, exige a los suyos «no bajar la guardia» en un Grupo II que no admite despistes.



Los burgaleses se reencontrarán en la tarde de hoy con viejos conocidos como Eduardo Ubis y Haritz Mujika, un aliciente añadido para la afición rojilla. El Mirandés podrá contar con todos sus efectivos para este partido una vez confirmada la vuelta de Igor Martínez, por lo que Pablo Alfaro ha descartado en esta ocasión a Yanis Rahmani y a Andrés del Olmo.