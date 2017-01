Lo destituyen en Nochevieja y da la rueda de prensa en un bar

Frank Castelló, pese a los buenos números de su equipo, el Castellón (en posición de ascenso), fue destituido como técnico del club de Tercera División, grupo sexto. La noticia no tendría mayor impacto mediático si el despido no se hubiese producido en Nochevieja, si el entrenador no se hubiera enterado por llamadas de los periodistas y, sobre todo, si el máximo dirigente del club castellonense, David Cruz, no le hubiese impedido despedirse de los periodistas en las instalaciones del club. Castelló tuvo que acudir a un bar para ofrecer la rueda de prensa de su adiós.

Te has merecido los aplausos dentro y fuera del terreno de juego. Y tus lágrimas son nuestras lágrimas de rabia. PPO. pic.twitter.com/cn0lcmdknc — Alejandro Moll (@alejandromoll) 2 de enero de 2017

Según la prensa local, presidente y entrenador llevaban meses sin hablarse por lo que la relación era inexistente entre ambos, a pesar de que el Castellón solo ha perdido cuatro partidos en lo que va de temporada.