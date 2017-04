Los dirigentes blanquinegros quieren cerrar la temporada cuanto antes para centrarse de lleno en su próximo proyecto. Así las cosas, trataron de incentivar a la plantilla con objetivos a corto plazo. En los últimos encuentros los dirigentes habían pactado distintas primas con los futbolistas si conseguían ciertos resultados. Lo negativo para ambas partes es que las victorias no han llegado y la situación clasificatoria del equipo ha empeorado. Los blanquinegros han logrado 1 victoria en los últimos 6 encuentros, lo que ha sido insuficiente para dar un paso definitivo hacia la tranquilidad. El dinero no ha podido solucionar los problemas que desde el inicio de la campaña arrastra la escuadra que dirige Manix Mandiola.



Los nuevos mandatarios querían evitar las circunstancias que se están viviendo en estos momentos. La masa social ha activado todas las alertas y se muestra preocupada por la amenaza de descenso. Yes que regresar a Tercera haría que el proyecto de los García, Antón y compañía saltara por los aires. Parece poco probable que llegara la conversión enSAD si el conjunto blanquinegro baja de categoría.



Sería un desastre en todos los ámbitos y algunos dudan incluso de la continuidad de los nuevos dirigentes si el equipo acaba en el grupo VIIIde la Tercera. Pese al peligro, la situación parece salvable y el equipo, pese a las dificultades, ha demostrado a lo largo de la campaña que tiene capacidad suficiente para salvar los muebles.

LA ASAMBLEA SE APLAZA 'SINE DIE'



La directiva tenía previsto celebrar una Asamblea Extraordinaria el próximo 11 de mayo para someter a votación de su masa social el inicio de la transformación del club en SAD. Sin embargo, los dirigentes han preferido aplazar esta reunión con los socios y no existe una fecha concreta. «El club entiende que dada la situación deportiva del mismo, todos los esfuerzos y atención deben centrarse única y exclusivamente en dicha parcela, para lograr el objetivo de la permanencia en la categoría», explica la entidad burgalesista en una nota que ayer hizo pública.Esta medida corrobora la preocupación que existe entre los mandatarios blanquinegros.Son conscientes de que el precipicio está muy cerca y no quieren que la marcha deportiva influya en las asambleas como ha ocurrido en otras ocasiones.En cuanto la situación del equipo esté clara se volverá a fijar una nueva fecha para una reunión crucial para el futuro cerca de un Burgos CF que quiere mirar al fútbol profesional, pero que antes tiene que evitar su descenso a Tercera.