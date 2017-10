El discurso de Patxi Salinas se repite. El bilbaíno incide en la tremenda igualdad que existe entre todos los equipos del grupo, en el respeto que hay que tener a cualquier adversario, en lo complicado de cada encuentro y en que el equipo tiene armas suficientes para doblegar a cualquier oponente si hace bien las cosas. Sus palabras con respecto al partido del domingo ante el Sporting B son similares a las que utilizó ante el Gernika. Los rivales son muy diferentes, aunque los argumentos para que los tres puntos se queden en casa son los mismos.



Después de cuatro empates consecutivos, el Burgos debe ganar para mantener su privilegiada posición y el entrenador vasco así lo entiende. «Es un partido complicado, pero tenemos que ganar», señala convencido y a continuación da las razones por los que los tres puntos se deben quedarse en El Plantío. «Jugamos en nuestro campo, venimos muy fuertes y con mucha moral. Tenemos todos los ingredientes para ganar. Un triunfo nos daría alas, nos pondríamos más arriba. No es lo mismo ir a Santander con tres puntos que sin ellos», indica.



La filosofía del partido a partido se mantiene, aunque en esta ocasión PatxiSalinas mira un poco más allá y habla de «una semana crucial». Tiene claro que es el momento de centrarse en el Sporting B, aunque sabe que el Racing (miércoles 1 de noviembre) el Peña Sport (domingo 5 de noviembre) están en el horizonte. «Es una semana muy buena para conseguir buenos puntos, sumar y seguir en lo más alto de la tabla. Si ganamos al Sporting B el punto de Miranda habrá sido fantástico», señala el entrenador blanquinegro.



SPORTING B

A la hora de valorar a su próximo rival lo tiene claro y lo define como un conjunto «de los difíciles, de los que está muy fuerte y de los que hace gol con facilidad». A lo anterior añade su juventud y recuerda que mantiene el bloque «con algunos retoques» que la pasada campaña logró el ascenso de categoría.



Tira de manual y habla de que los filiales son «atípicos, capaces de lo mejor y de lo peor».«Pueden hacer un partido que te dejan volado y otro en el que no dan la medida, por eso son filiales. Cualquiera de estos equipos es peligroso porque tiene grandes jugadores. No tienen presión, juegan con mucho descaro y son futbolistas que su mira es el primer equipo. Ellos disfrutan con lo que hacen y tu tienes unos objetivos que cumplir», destaca el técnico.



«Atrevidos, descarados, valientes, capaces de atacar con 7 y no cuidar esos ajustes defensivos que suelen tener los equipos», son las pinceladas que Patxi Salinas utiliza cuando se refiere al filial gijonés.



Pese a todo, recuerda que han ganado a equipos similares como«la Real B» e insiste en que el único objetivo es «ir a por el triunfo, porque somos capaces de ganar a cualquiera».



El empate que consiguió el cuadro blanquinegro en Anduva sigue coleando y es que las sensaciones que dejó el conjunto de la ribera del Arlanzón fueron positivas. No obstante,Salinas recuerda que el equipo ha realizado buenos encuentros a domicilio esta campaña y se acuerda de los de Zubieta o Villaviciosa. «Acabamos mejor y tuvimos mejores ocasiones. Cuando llegas al campo del líder y compruebas que le has podido ganar ves que el equipo puede vencer a cualquiera. El Burgos está preparado para competir, pero a este buen arranque hay que darle continuidad, porque esto es solo un inicio y la Liga continúa», declara.



Que no le gusta la Copa Federación es algo que ya ha dicho en más de una ocasión, aunque sabe que no les queda otra que ir a por todas en cada partido que disputen. Intenta sacar los aspectos positivos. Ha servido de rodaje para jugadores a los que les faltaba ritmo de competición, ha dado minutos a los menos habituales y ha contribuido a aumentar la racha positiva y el Burgos acumula ya 12 encuentros sin perder. «Lo peor el viaje y la paliza que nos hemos metido. Te rompe la semana, no pueden jugar los que lo hacen habitualmente, llegas de madrugada y se acumula cansancio», finaliza.