Doble cita liguera para el Colina Clinic

Doble jornada para el Colina Clinic en el Centro Cívico Río Vena. El combinado burgalés regresa a la carga esta semana, y por partida doble, en la Superdivisión Masculina del tenis de mesa español.

El combinado de Fran Berzosa recibe esta tarde la visita de San Sebastián de los Reyes (18,15 horas), mientras que el jueves medirá sus fuerzas contra Rivas TM en dos encuentros en los que tratará de sumar el mayor número de puntos posible para seguir optando al final de campaña a la obtención de un billete para la disputa un año más de competición europea.

El Colina Clinic pretende desquitarse de la derrota encajada en tierras catalanas frente a L’Escala, que supuso un paso atrás en sus aspiraciones. Y lo hará con una importante baja en sus filas, la del internacional Carlos Vedriel, que no se ha recuperado a tiempo de sus molestias físicas y tendrá que guardar todavía varios días de reposo antes de reaparecer en competición oficial. El pasado lunes se sometió a nuevas pruebas médicas que revelaron una buena recuperación de su rotura fibrilar, pero le recomendaron cautela para evitar una posible recaída.

El portugués Diogo Pinho, que atraviesa en un extraordinario momento de forma, será el pilar fundamental del equipo contra los madrileños, el equipo que precede a los castellanos en la tabla clasificatoria (con 2 puntos más en su casillero). Junto a él saltarán a la pista Jorge Ausín, jugador imprescindible en las victorias se han conseguido esta temporada, y el canterano Antonio González, que ya debutó en Superdivisión contra Cajasur.

Por su parte, el equipo madrileño acudirá a Burgos con todo su potencial, el chino Zhen Junge, el sueco Gustaf Ericson y uno de los nacionales Carlos Franco o el ex burgalesista Miguel Ángel Vílchez.

Y mañana se verá las caras contra el desahuciado Rivas TM a las 18,00 horas. Ambos clubes se han puesto de acuerdo en las últimas horas para el cambio de fecha del encuentro (en principio previsto para el 25 de febrero). Los madrileños, que atraviesan grandes problemas económicos, no han estrenado todavía su casillero particular, contando por derrotas todas sus actuaciones.

En otro orden de cosas, el jugador del Colina Clinic Carlos Vedriel ha sido convocado por la selección española para tomar parte el próximo 7 de marzo en la disputa de la última jornada de la fase de grupos de la ITTF European Championships Qualification que medirán a España con Bulgaria en Santiago de Compostela.