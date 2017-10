Doncic y su salto a la NBA: «Igual no es mi último año en el Madrid»

Luka Doncic acapara buena parte de la atención en el estreno del Madrid en la nueva temporada de la Euroliga. El equipo de Pablo Laso jugará este jueves en la cancha del Anadolu Efes, en uno de los cinco partidos de la primera jornada (también lo harán Baskonia y Unicaja, mientras Valencia y Barça lo harán el viernes) y la joven estrella eslovena, de 18 años, centra el protagonismo, en parte por la ausencia por lesión de la estrella blanca, Sergio Llull, y también por su éxito con Eslovenia en el Eurobasket, que ha disparado los comentarios sobre su próximo salto a la NBA, a donde se especula que podría llegar como número uno del 'draft'. «Igual no es mi última temporada en el Madrid», señaló el joven base madridista, para explicar sus sensaciones ante el inmediato futuro que le espera.

«Tengo más importancia que el año pasado, sobre todo por la baja de Sergi, que es muy importante para nosotros. Pero no miro el futuro. Estoy en el Madrid, donde mejor me siento. Y puede ser la última temporada o igual no», dijo Doncic, para explicar acerca de su rol: "No puedo opinar nada porque no se lo que pasará, pero siempre digo que me siento muy bien como líder del equipo y quiero llevar al equipo a lo máximo posible. Estoy aquí para ayudar", manifestó el joven talento esloveno, que sobre el estreno contra el Anadolu señaló: «Hay que empezar fuertes para ganar confianza».

Disfrutar jugando

Acerca de la presión que le rodea, Doncic fue claro: «No tengo presión. Todo el mundo me lo pregunta. Pero esto es baloncesto. Y me encanta. No puedes sentir presión haciendo algo que te gusta», remarcó, convencido de que aún le queda mucho por hacer: «Es agradable cuando dicen cosas buenas de ti, pero intento aislarme todo lo que puedo. Quiero seguir con los pies en el suelo, entrenar y entrenar y estar muy centrado en el baloncesto y en el Madrid».

Sobre la llegada de un nuevo base, Chasson Randle, a la plantilla blanca, con el que compartirá minutos, Doncic explicó: “Es un jugador muy bueno, estaba en la NBA y he hablado con Willy (Hernangómez) y me ha dicho que es un buen chico, y tenemos la misma agencia (de representación) así es que nos llevamos muy bien, es humilde, trabajador, y nos encanta que esté con nosotros", subrayó.

Al joven jugador esloveno también se le preguntó por las ventanas de la FIBA y por cual iba a ser su decisión caso de que fuera llamado por su equipo nacional. "No puedo decir nada. No sé lo que va a pasar. No me quiero meter en esto, eso se tiene que arreglar entre FIBA y Euroliga y yo no me meto en eso", finalizó.