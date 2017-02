Dos detenidos por lanzar un cubo de hielo a un boxeador

El 28 de enero tuvo lugar en Montreal la pelea entre el boxeadorBrandon Cook y Steve Butler con los cinturones FIB y AMB del peso medio en juego. El combate se resolvió por KO técnico en el séptimo asalto, alzándose Brandon 'The Bad Boy' Cook con la victoria con cierta polémica. Los espectadores no aceptaron el resultado y se desató el caos alrededor del ring. Comenzaron a llover objetos al cuadrilátero e incluso hubo peleas entre los espectadores.

ARMA ARROJADIZA

Con el combate finalizado, Cook celebraba la victoria dentro del ring.Butler seguía visiblemente aturdido tras la pelea y al cruzarse con el campeón le dio un golpe que coincidió con el vuelo de un cubo lleno de hielo que aterrizó en la cabeza del púgil de Ontario. Lo que no consiguió Steve Butler durante el combate lo logró un espectador con su puntería: Brandon besó la lona.

An Angry Fan Launch An Ice Bucket And Strike Fighter Boxer Brandon Cook IN THE HEAD!!!!#boxing #boxeo pic.twitter.com/bjnZxmDZUv