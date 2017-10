Dovizioso gana y retrasa el alirón de Márquez hasta Valencia

El Mundial de MotoGP se decidirá, dentro de 15 días, en el Gran Premio de Valencia, que se celebrará en el circuito Ricardo Tormo, de Cheste, donde el tricampeón catalán Marc Márquez (Honda), hoy cuarto en el Gran Premio de Malasia, tendrá suficiente con acabar entre los 11 primeros para repetir título y convertirse en el tetracampeón del mundo más joven de la historia. Hoy, en Malasia, bajo la lluvia, el italiano Andrea Dovizioso (Ducati) ha conseguido su sexta victoria de la temporada, superando, a falta de cuatro vueltas para el final, a su compañero Jorge Lorenzo (Ducati), gran dominador de la prueba y que, al parecer, recibió la orden de dejar pasar a Dovi, pues, en la recta final de la prueba, le mostraron, a través de la pizarra desde el muro rojo, el mensaje de "te sugerimos utilices el mappin 8". Cuando Carles Pérez, de Movistar MotoGP TV, le preguntó al ingeniero Gigo Dall'Igna si ese aviso era para que dejase pasar a Dovi, el creado de la Desmosedici dijo: "Hemos hecho lo que era justo hacer en estas condiciones". Evidentemente, se trataba, sin duda, de recordarle al mejor Lorenzo de la temporada que su jefe de filas debía ganar la carrera.

Lorenzo dice que no arriesgó a tope

Mientras Dovizioso miraba hacia otro lado, eso sí, de forma muy deportiva, Lorenzo reconocía, al final, que, por vez primera, los jefes de Ducati sí habían hablado con él. Es más, Davide Tardozzi, uno de esos jefes, reconoció, en plena carrera, justo cuando el tricampeón mallorquín aún era lider, por delante de su compañero, que "Jorge ama a Ducati y él sabe, perfectamente, que es lo mejor para Ducati".

Preguntado Lorenzo si el cartel de la pizarra, el ya famoso Mappin 8, era la sugerencia para que se dejase pasar, a falta de cuatro vueltas, el mallorquín dijo "no he visto nada". Pero sí reconoció que su rueda delantera estaba más deteriorada que la de Dovi y que, después de sufrir el susto en la horquilla de entrada en meta "que por poco me caigo", le pasó su compañero y, a partir de ahí, "ya no tenía sentido jugarse una caída, apurar más de la cuenta las frenadas pues el que iba delante era Dovi. Sí, no he corrido a tope esas últimas vueltas, pero porque no podía y no tenía sentido cometer un error".

Por su parte, Dovizioso, al ser preguntado por la situación final, aseguró que él es un piloto deportivo y que no quiere ganar de esa forma. "No sé si Ducati, deberías hablar con los máximos responsables del equipo, ha hablado con los otros pilotos, pero yo no he pedido ayuda. Hubiese podido ¿verdad?, hubiera podido acudir a mis jefes y pedirles que, ahora sí, Lorenzo y Danilo (Petrucci) deben ayudarme, pero no lo he hecho, no. Amo este deporte limpio".

Clasificación: 1. Andrea Dovizioso (Ducati), 44 minutos 51.497 segundos; 2. Jorge Lorenzo (Ducati), a 0.743 segundos; 3. Johann Zarco (Yamaha), a 9.738 segundos; 4. Marc Márquez (Honda), a 17.763 segundos y 5. Dani Pedrosa (Honda), a 29.144 segundos.

Mundial de MotoGP: 1. Marc MÁRQUEZ (España), 282 puntos (tendrá suficiente con acabar entre los 11 primeros, en valencia, para repetir título); 2. Andrea DOVIZIOSO (Italia), 261 puntos; 3. Maverick VIÑALES (España), 226 puntos; 4. Valentino ROSSI (Italia), 197 puntos y 5. Dani PEDROSA (España), 185 puntos.