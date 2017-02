Duelo de alta tensión en Castañares

Trascendental envite el que disputará esta tarde el Caja Rural en Castañares, donde recibe la visita del farolillo rojo de la tabla clasificatoria, el Villaralbo (16,30 horas). Un duelo de urgencias al que se agarran ambos contendientes para iniciar su ansiada escalada de puestos en la general y del que saldrá muy tocado el perdedor.

El Burgos Promesas está obligado a sumar los tres puntos en juego frente a los zamoranos para seguir vivo en su lucha por la salvación. El valioso triunfo conquistado el pasado fin de semana en el feudo de La Virgen del Camino ha supuesto una dosis extra de moral en un vestuario que no terminaba de ver la luz al final del túnel.

Y pretende hacerlo bueno en un choque de alta tensión entre los dos últimos clasificados de la competición. La escuadra de Pedro Pascual pondrá toda la carne en el asador para romper el maleficio que le persigue ante su afición, donde no gana desde el pasado 12 de octubre, un lastre demasiado pesado que ha hecho imposible que asome la cabeza de la zona de peligro.

En la actualidad, y tras la victoria del pasado fin de semana, se encuentra a solo 3 puntos de la frontera con la permanencia en un clasificación muy igualada en la que un triunfo le podría hacer escalar varias posiciones en la general.

Enfrente tendrán hoy a un Villaralbo para quien el choque es una auténtica final. Su desventaja con respecto a la zona de salvación es de 16 puntos, por lo que una derrota haría prácticamente imposible cualquier intento de remontada en el tramo final de la temporada.

Los zamoranos llegan a Castañares en caída libre. Acumulan 11 jornadas sin conocer la victoria -solo han sumado tres en lo que va de curso- y han sumado 2 de los últimos 33 puntos puestos en juego. Un bagaje pésimo para un equipo que aspira a mantener la categoría. El principal punto débil del Villaralbo es su fragilidad defensiva, pues ha encajado hasta el momento 89 dianas (más de 3 por encuentro).

El Caja Rural quiere además devolver la moneda a su oponente de turno, que fue capaz de imponerse por la mínima en el choque de ida en tierras zamoranas (2-1). Los naranjas se dejaron llevar por la confianza y lo pagaron caro. Y no quieren que les vuelva a ocurrir hoy, por lo que saldrán al césped con el cuchillo entre los dientes.

Para la disputa de este compromiso Pedro Pascual no podrá contar con el delantero Pekas, con unos problemas musculares en los isquios. Pero en el lado positivo recupera a dos jugadores clave que no pudieron jugar en tierras leonesas, Soto y Jairo. Además, Manza ya ha recibido el alta médica tras varios meses en el dique seco por molestias en el pubis y ha comenzado a trabajar con el grupo.