Duelo de alta tensión ante el Tudelano

Recuperado el aliento en Pamplona es el momento de dar un golpe sobre la mesa para dejar la salvación prácticamente encarrilada. El Burgos CF tiene esta tarde una oportunidad de oro para acariciar la permanencia con la punta de los dedos.



El cuadro blanquinegro desafía a un Tudelano en horas bajas (El Plantío, 17,00 horas) con la única intención de sacar tajada de la ansiedad de los navarros, que cabalgan todavía en una posición relativamente desahogada en la general a pesar de acumular ya 6 jornadas sin conocer la victoria.



De hecho, han visto cómo la cómoda renta que tenían con la zona peligrosa se ha visto notablemente mermada -solo han sumado 2 de los 18 últimos puntos en liza-.



Los resultados de los partidos adelantados a la jornada del sábado no favorecieron en absoluto los intereses locales. Dos de sus perseguidores, Guijuelo y Mutilvera, ganaron sus respectivos partidos apretando aún más la clasificación en la zona baja. De hecho, se ha formado un grupo de 5 componentes (Guijuelo, Burgos, Caudal, Osasuna B -que volvió a perder ayer- y Mutilvera empatados a 38 puntos. Estos últimos se encuentran ocupando el puesto de play-out, lo que acrecienta la necesidad de ganar de los de El Plantío.



Las trayectorias de Tudelano y Burgos CF invitan a pensar en una contienda igualada. Los castellanos han resurgido de la mano de sus buenas actuaciones en El Plantío, mientras que su oponente de turno se mantiene básicamente a flote por los puntos que ha arañado como visitante.



De hecho, el mayor peligro del cuadro navarro reside en el rendimiento lejos de su feudo. Los números no dejan lugar a las dudas. De las 10 victorias que figuran en su casillero 7 han llegado fuera de Tudela, lo que le convierten en uno de los equipos más efectivos del grupo a domicilio.



El cuadro de la ribera del Arlanzón contará una semana más con un buen número de ausencias en sus filas que mermarán su potencial. Así las cosas no podrán saltar al césped Cusi, quien se encuentra ya en la recta final de su proceso de convalecencia de la doble rotura muscular que se produjo en el gemelo; los canteranos Sergio Esteban y Álvaro del Val; ni el central Ramiro, quien sufre un fuerte esguince de rodilla que le mantendrá un tiempo apartado de los terrenos de juego justo cuando había regresado al equipo.



Y tampoco podrá ser de la partida Chevi, que vio el pasado fin de semana la quinta amarilla en el choque frente a Osasuna B.



Pero en el lado positivo Manix Mandiola recupera a dos efectivos clave que se perdieron el choque del pasado fin de semana en Tajonar: Andrés y Jorge Fernández. Ambos volverán a ocupar un puesto en el once inicial tras cumplir con su partido de sanción.



Además, todo apunta a que también Prosi podrá entrar en la convocatoria, e incluso saltar al terreno de juego de salida, lo que sería una gran noticia para el cuerpo técnico en una posición muy mermada de efectivos.



Así las cosas, el concurso o la baja del asturiano condicionará en buena medida todo el entramado ofensivo. No tiene dudas en defensa Mandiola, con Toni bajo palos, Andrés y Dani Gómez en los laterales y Odei y Popa en el eje de la zaga.



Si Prosi, que ya se entrenó ayer con normalidad con el grupo después de casi dos semanas al margen, da el visto bueno en las horas previas al choque actuará como pivote defensivo, escoltado por Carlos Ramos y Álvaro Antón, con Jorge Fernández y Fito en las bandas y Adrián en la punta del ataque.



Si no tuviera buenas sensaciones Mandiola tendría que improvisar una medular con Ramos, Fito y Álvaro Antón o Jorge Fernández, con lo que Diego Suárez podría tener su opción en una banda.