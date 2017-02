Un duelo directo para «valientes»

BURGOS

La seguridad mostrada por este San Pablo Inmobiliaria en los partidos disputados ante los rivales de la zona media-baja de la tabla es uno de los principales avales del proyecto local en el pulso que mantiene por alcanzar el liderato. Sin embargo, el equipo azul también debe alimentarse de victorias en los duelos directos, una de sus asignaturas pendientes.



Cinco de las siete derrotas sufridas hasta el momento llegaron ante equipos de ‘su’ Liga, sin contar el tropiezo inaugural ante un Lleida que empezó el curso como una apisonadora. Hoy, el San Pablo Inmobiliaria dispone de una oportunidad para dar un nuevo golpe de efecto y, para ello, necesita la victoria ante un Retabet GBC que llega a El Plantío como colíder -21,00 horas-.



«Es un partido para valientes», asegura Diego Epifanio ‘Epi’. El entrenador del conjunto burgalés reconoce la trascendencia del envite y advierte de las dificultades a superar ante uno de los rivales más sólidos de la competición. «Hay que poner mucho corazón pero, sobre todo, debemos tener cabeza para ganar a un gran equipo como es GBC», indica.



Y es que el reto a superar es muy complicado. Esta noche se enfrentarán en El Plantío dos estilos muy diferentes. El San Pablo Inmobiliaria apuesta por un juego alegre y rápido, mientras que el adversario se caracteriza por la solidez defensiva y el control del ritmo de partido.



Burgaleses y donostiarras echarán el resto por imponer sus características sobre la cancha y parte del éxito del plan pasa por neutralizar las virtudes del contrario. «Tenemos que implicarnos todos en el rebote en los dos aros porque ellos hacen un magnífico trabajo en esta faceta», advierte Epi, quien también marca como clave la capacidad del GBC para «evitar puntos en la pintura».



Por eso, la estrategia del San Pablo Inmobiliaria se apoyará en el bombardeo de su batería exterior. Con ello buscarán la fluidez ofensiva y, de paso, obligarán al rival a buscar alternativas en su rocosa defensa. «Cada vez que estemos solos debemos tirar pero, si no estamos acertados, debemos ser listos y jugar a otra cosa, dar un pase más o meter el balón dentro», explica el técnico local.



Porfi Fisac, cuando el líder del equipo está en la banda

El GBC es un grande de la liga. No en vano, compite en la LEB Oro después de seis años en ACB -ayudado en alguna ocasión por los ascensos no consumados-. Acuciado por las estrecheces económicas, el proyecto vasco confía el éxito de esta aventura a Porfirio Fisac.



El segoviano lidera a un conjunto sólido que hace de la defensa su mejor virtud. «Es el equipo que menos puntos recibe y tiene al que, posiblemente, es el mejor entrenador de la liga», señala Diego Epifanio, preparador del San Pablo Inmobiliaria.



«Es un técnico magnífico, tanto por sus conocimientos como por su talento para convencer a los jugadores», explica Epi. El burgalés remarca la influencia de su colega. «Una de las principales armas del GBC es su entrenador», apunta.



El contrincante de turno se caracteriza por su capacidad defensiva. «Atrás son muy duros. Colapsan la pintura y no permiten puntos», analiza Epi. El GBC hace que el rival «se sienta incómodo» y «se agarra a los partidos».



Además, es el mejor equipo en rebote, «controla el ritmo y solo corre si la opción es clara». «Es un bloque muy bien trabajado», apunta.



Si Fisac es el faro guipuzcoano, Uriz es «su extensión en la pista». «Es un jugador vital. Lleva muy bien el control, no arriesga balones, tiene claro a qué debe jugar su equipo y a qué compañero buscar. Es una de las claves de su equipo», explica Epi.



Con todo, el arsenal visitante es inagotable. «GBC no solo es Uriz. Capel les da más tiro exterior y Carlson, su máximo anotador, es un ‘4’ que juega como un alero. A todos nos equipos nos trae de cabeza», señala. Todo, sin olvidar al «todoterreno» Pino o a un Pardina «que ha entendido su rol». Sea como fuere, Epi se rinde a Slezas. «Me maravilla y no solo por su rebote e intimidación. Tiene una lectura del pase increíble», comenta.