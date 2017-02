Reforzado en su confianza y en la mejor situación clasificatoria de la temporada afronta el Burgos CF su visita a Pasarón (17,00 horas). Allí le espera un Pontevedra en horas bajas.El equipo gallego atraviesa la peor racha del curso y llega a la cita después de perder 3 encuentros consecutivos y de sumar 2 puntos en los últimos 6 choques. A lo anterior hay que añadir que lleva 6 partidos sin marcar.

Pese a todo, los gallegos siguen en posición de play off (son cuartos) y Manix Mandiola les coloca el cartel de favoritos para esta tarde. Se trata de un oponente que hasta hace un mes era el conjunto más fiable en su estadio, aunque las dos derrotas consecutivas que ha encajado delante de su público han provocado que surjan ciertas dudas.

El discurso en el Burgos CF ha cambiado.Impera la prudencia, aunque el mensaje es ya más positivo. Mandiola está convencido de que el equipo está en el mejor momento de la temporada. La confianza que han otorgado los últimos resultados, unido al aire fresco que ha supuesto la llegada de los refuerzos de invierno han hecho del Burgos una escuadra más competitiva.

«El equipo es otro tanto en puntos, en juego, como de estado de ánimo. Eso no quita para que vayamos al partido ante el Pontevedra y nos pinten la cara. No obstante, el riesgo de que ocurra eso es menor», comenta.

Sien embargo, el vestuario mira con recelo a la plaza de play out, con la que solo tiene 3 puntos de ventaja. «No nos podemos dormir», avisa el preparador vasco. Los blanquinegros saben que están en el camino adecuado, pero deben evitar un exceso de confianza. El objetivo es mantener la guardia alta, aunque las circunstancias son muchos mejores que hace un mes.

De cara al choque de esta tarde, el técnico de Eibar insiste en los mismos aspectos que en anteriores compromisos. Se centra en los suyos, en que estén a un buen nivel y a partir de ahí está convencido de que podrán conseguir un resultado positivo. Conceder poco y buscar opciones en posiciones adelantadas es el objetivo.

Se prevé que en Pasarón el once inicial sea el mismo que comenzó el partido ante el Celta B. Así las cosas, Mandiola mantendría la defensa de cuatro, aunque ya ha señalado a lo largo de la semana que jugar con tres centrales es «una posibilidad». Ha trabajado en los últimos días para que el equipo pueda manejar ambos dibujos con normalidad.

Toni estará en la portería, con Andrés, Odei, Popa y Dani Gómez en defensa. Cusi, Carlos Ramos y Chevi actuarán en el ‘trivote’, mientras que Armiche y Jorge Fernández estarán en las bandas. La punta de ataque será para el enrachado Adrián. El Burgos viajó ayer con 18 jugadores a tierras gallegas, entre los que estaba Germán, recuperado de su problema de tobillo. Del Val y Prosi se quedaron fuera, al igual que Montero y SergioEsteban, lesionados.

El Pontevedra tendrá la importante baja de Mario Barcos, su máximo goleador (10 dianas) y su referencia ofensiva. Se lesionó en el primer partido del año y sigue en el dique seco. El equipo gallego le está echando en falta y desde que no está no marca.

Acumula 575 minutos sin ver portería, aunque Mandiola avisa: «Cuando andas mal cada partido que pasa hace que estés más cerca de acabar con la mala racha. El Pontevedra es un equipo que en casa arriesga y tira para arriba y eso normalmente le da el triunfo. Se han dejado pocos puntos en casa. Su situación es un factor más a nuestro favor. No son goles, pero el estado de ánimo también tiene mucho que ver», concluye.