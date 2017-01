El duelo ante el Racing será Día de ayuda al club

La nueva directiva que encabeza José Luis García ha decidido declarar el choque del próximo domingo frente al Racing de Santander como ‘Día de ayuda al club’, por lo que también los socios deberán pasar por taquilla para presenciar un duelo muy atractivo y que despierta mucho morbo entre la afición burgalesa por los acontecimientos vividos el pasado verano con la salida precipitada de Ángel Viadero.



Será la segunda y última jornada en la que los abonados locales se tendrán que rascar el bolsillo para presenciar en directo las evoluciones de su equipo. La primera tuvo lugar en el duelo contra la Ponferradina en la primera vuelta.



Los dirigentes blanquinegros son conscientes de la expectación que ha levantado la contienda, por lo que no ha querido dejar escapar la oportunidad de conseguir unos ingresos extra para las maltrechas arcas del club.



De hecho, el Racing de Santander ha solicitado al Burgos CF un total de 2.000 entradas, 1.700 de adulto y 300 para menores de 18 años. Y el cuadro de la ribera del Arlanzón confía en que el número de seguidores de los verdiblancos pueda ser incluso mayor, pues se ha registrado ya demanda de localidades en otros sectores del campo.



Y es que como ya ocurriera la pasada temporada, y por motivos de seguridad, todos los seguidores que compren su entrada en las oficinas del Racing de Santander estarán ubicados en el Fondo Norte de El Plantío.



Por este motivo, y con el objetivo de que los socios del Burgos CF que habitualmente ocupen un asiento en esta grada puedan presenciar el encuentro «con mayor comodidad», podrán ubicarse en cualquier otro punto del estadio (Tribuna, Lateral o Fondo Sur).



El precio de las localidades para los aficionados cántabros estaba ya pactado por la directiva saliente con su homóloga del Racing y está fijado en 15 euros para los adultos.



Ese será el mismo precio que tendrán que pagar los no socios burgaleses por presenciar el encuentro en Lateral y fondos. En el caso de los socios deberán abonar, por lo que se refiere a los adultos, 10 euros en Tribuna y 5 en Lateral y Fondos (y 3 euros en el caso de los juveniles). Y los no socios tendrán que desembolsar 25 euros en Tribuna (7 los infantiles), 15 en Lateral y fondos (5 los infantiles).



Las entradas estarán a disposición de los interesados a partir de hoy en las oficinas del club en horario de 10 a 14,00 y de 17 a 20,00 horas.