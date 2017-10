Duelo de titanes en San Amaro

Un duelo de titanes se vivirá esta tarde en San Amaro, escenario de un choque de alta tensión entre el Universidad de Burgos Colina Clinic y el Bathco Santander (17,00 horas). Dos de los equipos que cuentan sus partidos por victorias en el Grupo A de la División de Honor B del rugby nacional medirán sus fuerzas en una contienda con el liderato en juego.

El combinado castellano tratará de hacer valer su condición de anfitrión y la fortaleza que viene demostrando en las últimas campañas cuando actúa como local ante un recién ascendido a la categoría de plata que ha llegado pisando fuerte y se ha convertido en uno de los grandes favoritos para la obtención de una de las plazas que dan derecho a la disputa de la fase de ascenso.

El cuadro de David Martín y Álvaro González desafía al actual líder de la general. Y lo hará reforzado en su moral tras la contundente victoria obtenida el pasado fin de semana en el feudo del Uribealdea y en una semana en la que ha podido -por fin- completar su plantilla con la llegada ayer a la capital del jugador sudafricano Juandre Kleyhans.

Enfrente tendrá a un contrincante que pese a su condición de novato en la categoría cuenta con un elevado presupuesto que le ha permitido configurar una potentísima plantilla con el único objetivo de ascender a la élite española. Hasta el momento ha sacado adelante, con enorme autoridad, todos sus encuentros disputados, si bien en ninguno se ha visto las caras con rivales directos en la lucha por los puestos de honor de la tabla clasificatoria.

Es un equipo en fase de construcción, pues 12 de sus 15 titulares habituales son nuevos en la escuadra. Una circunstancia que tratarán de aprovechar los castellanos para arrimar el ascua a su sardina.

El UBU Colina Clinic afrontará la contienda con la baja prácticamente segura de Ruan Snyman. El sudafricano no se ha recuperado todavía del golpe que se produjo en la mano en el choque contra Bera Bera y el cuerpo técnico es partidario de no forzar la situación. Sí que llegará a tiempo, aunque todavía no está al 100% de facultades, Rubén Domínguez.

Y debutará, aunque iniciará el partido en el banquillo, el zaguero sudafricano Juandre Kleyhans pese a que no ha realizado ninguna sesión de entrenamiento con sus nuevos compañeros (tiene prevista una charla con el cuerpo técnico en la que le explicarán algún fundamento táctico, puesto que la intención es que pueda saltar al campo en la segunda mitad).