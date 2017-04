Edu Martínez es duda para el derbi por un golpe

BURGOS

No gana para sustos un Edu Martínez al que la fortuna parece haberle dado la espalda en la última semana. El alero riojano es duda para el partido que disputará mañana el San Pablo Inmobiliaria ante el Quesos Cerrato Palencia a causa de un golpe que arrastra en un gemelo desde el pasado martes.

Las pruebas médicas practicadas en las últimas horas descartan que el jugador sufra una rotura de fibras. Sin embargo, el exterior aún necesita la ayuda de una muleta para caminar sin dolor y su participación en el derbi regional dependerá de la evolución que experimente hasta la hora del partido.



No está descartado, pero las sensaciones tampoco son positivas. Ayer no entrenó y está previsto que hoy también se ponga en manos del fisioterapeuta del equipo, Sergio Rodríguez. En la sesión vespertina de ayer también se acercó al pabellón el médico, César de Propios, para interesarse por la situación del ‘15’ azul.



Esta circunstancia se suma a la vivida hace una semana. Edu Martínez se lastimó el hombro en el entrenamiento previo al desplazamiento a Cáceres y, ya en la ciudad extremeña, la camilla en la que estaba recibiendo tratamiento se rompió. El jugador riojano cayó sobre la zona lesionada y el cuerpo técnico se vio obligado a darle descanso en el último partido, pero los problemas se acumulan.