Edu Martínez, Toncinic y Jorge García están tocados

BURGOS

El San Pablo Inmobiliaria vivió una última sesión de entrenamientos un tanto caótica. Los problemas se le acumularon al combinado azul, ya que hasta tres jugadores viajaron a Cáceres con problemas físicos.



De un lado, Filip Toncinic se tuvo que retirar al comienzo del entrenamiento debido a un fuerte dolor de cabeza agudizado por el efecto de la fiebre. El croata no se encontraba en condiciones óptimas para ejercitarse y acudió al médico.



De otro, Jorge García también tuvo que abandonar la pista a causa de unas molestias musculares que, si bien no revisten gravedad, sí aconsejan precaución. Por último, Edu Martínez se unió a la lista de jugadores tocados de última hora después de sufrir un golpe en el hombro. Los dos jugadores pasaron por la camilla del fisioterapeuta para minimizar las consecuencias de sus respectivos percances.



Esta situación provoca que Jules Akodo se uniera a la expedición burgalesa. El base vinculado al BB2002 estará a las órdenes de Diego Epifanio por si fuera necesaria su participación en el choque de esta noche.



El CÄCERES, EN CUADRO

El Cáceres celebra la consecución de los objetivos marcados antes del desenlace de una liga regular que se está haciendo un poco larga en tierras extremeñas. Los problemas físicos merman el potencial de un conjunto verdinegro que presentará dos bajas seguras para el partido de esta noche y otros jugadores están tocados.

De un lado, Ñete Bohigas no podrá contar para este envite con el concurso de José Antonio Marco, ausente desde hace varias semanas por una trombosis. Tampoco llegará a tiempo Luis Parejo, quien sufrió recientemente un fuerte golpe en la cabeza y los médicos desaconsejan su presencia en pista.

Además, Aleksandar Marcius no se ha ejercitado en toda la semana debido a unas molestias en un dedo del pie. El interior quiso probar en la sesión de ayer, pero tuvo que retirarse. Hoy hará un último test para saber si podrá vestirse de corto. Por último, está previsto que Toledo sea uno más en la rotación a pesar de que una indisposición mermara su condición física.

El Cáceres se verá obligado a trampear para competir con garantías, pero el San Pablo Inmobiliaria no se fía de un rival que no tiene nada que perder y que cuenta con jugadores contrastados como Sergio Pérez o Nikola Rakocevic.