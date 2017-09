El Eibar y las circunstancias examinan al Universidad de Burgos Colina Clinic

BURGOS

Puede que no llegue al estreno liguero en las condiciones deseadas, pero el Universidad de Burgos Colina Clinic debe demostrar desde el primer día de curso su condición de máximo favorito al ascenso a División de Honor. Los gualdinegros, con numerosas bajas en sus filas, visitan a partir de las 17,00 horas a un Eibar RT muy reforzado y siempre peligroso como local.



«Necesitamos que el equipo esté al completo y entrenar dos o tres semanas para conjuntarnos. De momento no podemos trabajar y jugar a lo que queremos para estar listos, pero es lo que hay», señala David Martín.



El técnico, que forma tándem esta temporada al frente del proyecto con Álvaro González, asume las difíciles circunstancias que envuelven al partido de esta tarde. Y es que el Universidad de Burgos Colina Clinic presentará un XV atípico debido a la ausencia de sus cuatro sudafricanos.



Tampoco estarán ni Alberto López ni Gonzalo Hernando, mientras que Álvaro Carrasco competirá esta campaña en el segundo equipo. Por su parte, Gonzalo Pinillos y el francés Pierre Romanet se incorporarán la próxima semana.



A pesar de estos contratiempos, el bloque de San Amaro afronta con ilusión el estreno liguero y presentará novedades interesantes en su planteamiento. La primera línea de delantera estará formada por Mattius Pisapia, Jorge Fuente y Sergio Valverde, por lo que Andrés Caballero compartirá protagonismo en la segunda con César Colina. Mientras, Len Ashcroft-Leigh será el octavo de un equipo castellano en el que no faltará Juan Aristemuño con el ‘7’. Así, la gran apuesta será la inclusión en el XV inicial de Jorge Sicilia, jugador senior de primer año que debutará con el equipo de División de Honor B.



Cefe de la Varga, otra de las perlas de la cantera, también forma parte de una convocatoria en la que está el técnico, David Martín. El veterano jugador burgalés tenía la intención de retirarse esta campaña, pero las circunstancias provocan su inclusión en la plantilla por si fuera necesaria su participación en este arranque de ejercicio.



La línea de tres cuartos también presentará novedades. Será el esperado estreno de Emiliano Calle como apertura y formará pareja de medios con Tomás Rocamán. Dani Camarero volverá a lucir la camiseta gualdinegra después de un año en Marbella y acompañará a Roberto Sáez como centro. De esta forma, Nico Bianco será uno de los focos de atención en la tarde de hoy al jugar como zaguero improvisado a la espera de la llegada de Kleynhans.



Por último, Rubén Domínguez y Álvaro González serán los alas de un Universidad de Burgos Colina Clinic en el que también esperarán su oportunidad en el banco otros hombres como el delantero Ezequiel García o el ala Pedro Sánchez.

Los sudafricanos se incorporarán la próxima semana

Todas las gestiones realizadas por el Aparejadores RC para contar con sus jugadores sudafricanos en este arranque de campaña han caído en saco roto. Al menos, el club de San Amaro ya ve la luz al final del túnel y espera resolver en los próximos días la situación administrativa de Wagenaar, Snyman y Potgieter.

Este último llegará a Madrid el viernes 22 de septiembre y la intención es que el flanker acompañe al octavo en el mismo vuelo rumbo a España. Por su parte, Wagenaar está a falta del último trámite antes de sumarse al proyecto. En este sentido, cabe recordar que Juandre Kleynhans será gualdinegro el próximo mes de octubre.





Llega Ezequiel García y falta un tres cuartos

El proyecto del Universidad de Burgos Colina Clinic está en constante movimiento y el equipo cuenta desde esta semana con otro miembro en sus filas. Se trata del argentino Ezequiel García, un delantero que apuntala una primera línea de plenas garantías. Además, la dirección deportiva del equipo local planea incorporar en los próximos días a un tres cuartos capaz de jugar en varias posiciones. «La idea es traer un ‘utility’, pero cuesta encontrarlos porque todos los equipos quieren uno en su plantilla», reconoce David Martín.