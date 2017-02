«El Burgos CF es ahora un equipo solvente y fiable»

Los resultados de las últimas jornadas han supuesto una dosis extra de confianza que ha devuelto la sonrisa al vestuario del Burgos CF. Hasta el punto que el discurso de Manix Mandiola, hasta ahora completamente inamovible, comienza a ganar en matices. Sellada la vía de agua que lastraba cualquier intento de recuperación -la fragilidad defensiva- el técnico guipuzcoano aspira ahora a conseguir una mayor vistosidad de su fútbol manteniendo la fortaleza de la retaguardia.



«Últimamente estamos demostrando solvencia, somos ya un equipo medianamente fiable. Hemos ganado partidos en casa sin hacer nada y ahora estamos haciendo buenos encuentros. De hecho, el pasado domingo y frente a un gran equipo creo que hicimos el mejor partido de la temporada», asegura el técnico blanquinegro.



Mandiola asegura que su escuadra parece haber levantado definitivamente el vuelo. «Teníamos miedo de que el Racing de Santander nos pudiera hacer daño en la estrategia y solo nos sacaron un córner en el minuto 94, lo que da idea de quién llevó la iniciativa del juego. Para minimizar a este equipo tuvimos que hacer muchas cosas bien», explica.



Y mira con optimismo al futuro inmediato. «El equipo está bien, con mucha ilusión. La gente nueva nos está dando mucho. Si este engranaje empieza a funcionar y seguimos cogiendo confianza creo que la temporada se nos va a quedar corta y que acabaremos funcionando muy bien. Esta experiencia ya la he vivido en el Tudelano».



Pero no quiere que sus jugadores despeguen los pies del suelo. «Pese a todo no podemos ir a Palencia de favoritos. Es un equipo que está como nosotros y que ya nos ganó en El Plantío. Pero estamos en disposición de competir con cualquiera».



Enfrente tendrá un rival con el agua al cuello -al igual que sucedió en el choque de la primera vuelta-, lo que Mandiola considera un arma de doble filo. «La presión a veces, bien llevada, se puede convertir en intensidad y eso puede convertir al Palencia en un rival más peligroso. Nunca se sabe».



El preparador blanquinegro señala que el choque de la primera vuelta «no sirve de referencia para nada». «Ni el Burgos ni el Palencia son los mismos de entonces. Nuestro estado anímico no tiene nada que ver».



El buen funcionamiento del equipo no invita a realizar demasiados cambios en el equipo inicial, aunque el eibarrés sostiene que «ahora tiene muchas más alternativas y podría valorar la introducción de alguna novedad, aunque manteniendo siempre la estructura del equipo».



En la misma línea, destaca el crecimiento de su equipo en labores ofensivas, que estima está íntimamente ligado a que el equipo ha dejado de estar atenazado por los nervios. «Los de atrás se están atreviendo a hacer cosas con la pelota, ya no se la quitan de encima por miedo. Estamos más cómodos y tenemos en el centro del campo gente como Álvaro Antón o Ramos que hacen que juguemos al pie. Tenemos que optimizar los recursos que tenemos. Y el equipo juega por momentos bien al fútbol, aunque no tenemos la pegada que tienen otros equipos arriba», finaliza.