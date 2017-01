Emilio Ferreras confía en los suyos y destaca el buen trabajo que han realizado desde que regresaron a los entrenamientos, aunque entiende que «por plantilla, entidad, presupuesto y por jugar en El Plantío el Burgos es el favorito». El objetivo de ambos contendientes es el mismo, salir de los puestos de descenso, y llegan a la cita con los mismos puntos. El técnico blanquiazul asegura que viajarán a la capital «cuando menos a no perder».



Cree que les está faltando «suerte» y también puntería, ya que son capaces de crear ocasiones de gol, pero les cuesta materializarlas. Las circunstancias de ambos contendientes son muy parecidas y sabe que ninguno de los dos adversarios está haciendo bien las cosas. «Con lo que estamos haciendo de momento no nos da para salir de ahí, así que habrá que hacer algo más», responde.



Ferreras espera un encuentro «muy difícil», aunque insiste en que tiene plena confianza en las opciones de los suyos. Cree que el parón navideño le ha venido «bien» a la Arandina «por lo menos para recuperar efectivos» y sabe que en El Plantío habrá algo más que 3 puntos en juego, aunque tampoco quiere conceder al choque un especial trascendencia.



«Ahora mismo somos rivales directos por los poco puntos que tenemos. Lograr la victoria en estos partidos siempre te hace coger confianza. Pero no creo que sea definitivo, ni crucial para ninguno de los dos. Lo importante es que puedes salir del descenso si ganas, ya que el resto de rivales tienen compromisos complicados», explica el madrileño.



Una de las metas de Emilio Ferreras es que la Arandina comience bien 2017, ya que les daría «un golpe de confianza» que sería importante de cara a encuentros venideros. «Los dos queremos lo mismo en este primer partido del año, pero estoy convencido de que para ambos será un partido difícil», indica el técnico.



Al igual que Mandiola, asegura que la Copa Federación no servirá como referencia, ya que el partido del domingo se jugará «a otro ritmo y otra intensidad». Fue capaz de vencer al Burgos CF de Paco Fernández y ahora tendrá enfrente al de Mandiola, que no cree que haya cambiado mucho. «Quizás si hubiera encadenado dos victorias consecutivas igual estábamos hablando de otra cosa, pero creo que, como a nosotros, les ha faltado confianza», comenta Ferreras.



Cree que puede ser un partido «bonito», ya que se espera un buen ambiente en El Plantío. Los dos contendientes llegan necesitados a la cita y no cree que sea el Burgos CF el que afronta el choque con mayor presión. «Al final también nosotros queremos salir de estos puestos. Ellos tienen más posibilidades económicas, pero la presión es la misma. A mí me contrataron para que el equipo esté un año más en Segunda B y de momento no lo está, por lo que la presión es para los dos», afirma el preparador blanquiazul.



INCORPORACIONES

Desde el martes Djambi está a prueba en la Arandina. Ferreras recuerda que deben realizar alguna incorporación en este mercado de invierno, aunque aún no tiene muy claro si el congoleño es lo que necesitan. «Lo que no vamos a fichar es algo que nos hace falta. Tenemos que ampliar la plantilla con más jugadores. No obstante, son decisiones de la secretaría técnica que ya sabe lo que pienso», expone.



Existe el riesgo de que Javi López abandone la disciplina blanquiazul, aunque es un tema en el que el técnico no quiere entrar. Lo que tiene claro es que antes de que salga un jugador debe llegar otro, ya que recuerda que son 19 en plantilla.«Si se va Javi López seríamos 18 jugadores y con ese número es muy complicado mantener a un equipo en esta categoría», señala.



Para el choque ante el Burgos CF recuperará a Mauri, Plaza y Pablo, mientras que son seguras las bajas de Rubén Arroyo y Garcés por sanción. Asimismo, Javi Jiménez sigue en el dique seco.