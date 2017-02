El Burgos tendrá un partido «complicadísimo» el próximo domingo. Se medirá al Celta de Vigo B, equipo que en estos momentos es tercero en la tabla y que cuenta con una plantilla muy solvente en todas sus líneas. Manix Mandiola sitúa el potencial del filial celeste por encima de los equipos que dominan la clasificación, Cultural Leonesa y Racing de Santander. «Creo que es el mejor equipo del grupo, por encima de estos dos conjuntos. Viven sin presión, lo que les diferencia de ellos. Juegan más liberados, lo que les hace más peligrosos».

Así las cosas, el entrenador vasco se afana en conseguir la mejor versión de los suyos.Asegura que no cambiará «nada» y que el equipo afrontará el choque de la misma forma que hizo ante el Racing. «Para no perder hay que ir a ganar. Si sales a no perder normalmente te ganan. Iremos a por el partido y a ver si tenemos un poco más de acierto que el día del Racing», expone.

Tiene muy claro que el domingo puede pasar «cualquier cosa» y es que recuerda que el Celta B cuenta con jugadores que pueden jugar«perfectamente enSegunda». No obstante, sigue confiando en los suyos. «Mi equipo está bien. Estamos en buena dinámica y estamos optimizando los recursos que tenemos. Nos gustaría tener más puntos y hacer más goles, pero no nos podemos olvidar de dónde venimos. Hace cuatro días estábamos en el pozo y ahora tenemos un montón de equipos detrás», comenta Mandiola.

Además del potencial ofensivo que exhibe el Celta B en cada partido, Mandiola se refiere a su solidez. Tiene claro que todo equipo fiable debe ser complicado de batir y cree que el mejor ejemplo es el Racing. «No hace un fútbol brillante, pero tiene trabajo y encaja poco. Arriba tiene herramientas para ganar el partido en cualquier momento. El partido de El Plantío fue el ejemplo», explica.

El Burgos viene de sacar un punto en la Nueva Balastera en un choque en el que Mandiola está convencido de que «en otro contexto hubiéramos perdido o ganado, pero no empatado».Es entonces cuando habla de asumir riesgos y del valor que tiene cada punto que el equipo consigue. «En esta situación valoras más lo poco que te llega», señala.

Asegura que no se trata de miedo y argumenta: «No es cuestión de volverte loco en 10 minutos para conseguir lo que no has logrado en 80».

La solidez defensiva se ha convertido en uno de los pilares del equipo blanquinegro, aunque en los últimos encuentros ha perdido poder en ataque. Lleva dos encuentros consecutivos sin marcar. Mandiola lo asume y trata de encontrarle una justificación.

«Cuando tiras para arriba de la sábana, los pies se quedan a la vista. A todos los lados no puede llegar. El trabajo defensivo obliga a más repliegue, a estar más lejos del contrario. Antes el equipo era más largo, se partía más. Se suele decir que si atrás estás seguro algún gol harás, pero hay que asumir riesgos. Ahora asumimos menos. Pese a todo creo que es la línea a seguir. Fuera estamos dando sensación de solvencia y en los tres últimos partidos como visitantes hemos ganado 2 y empatado 1, que no es fácil», responde.

PROSI

El asturiano está descartado para el choque del domingo. Ayer hizo un primer ejercicio con el resto de sus compañeros, aunque acabó la sesión al margen trabajando con uno de los integrantes del cuerpo médico blanquinegro. Todo indica que su recuperación va por el camino correcto, aunque, como muy pronto, no será hasta la semana que viene cuando entre de pleno en la rutina colectiva. Mandiola prefiere ser cauto. «El tema es que lo que haya hecho no tenga secuelas y no haya problemas. Si sigue sin problemas y se olvida de la lesión, igual en 10 días puede participar. Eso por lo menos dice la lógica», comenta el entrenador.

Mandiola hace balance tras una vuelta en el banquillo

En su comparecencia ante los medios de comunicación, el entrenador ha hecho balance de la vuelta liguera que ha completado con el conjunto blanquinegro. Ha logrado en su periplo como burgalesista 7 victorias, 6 empates y e derrotas y el equipo ha sumado 27 de los 57 puntos en juego. «Poco a poco hemos salido de ahí abajo. Ese buen mes de enero nos ha dado margen. Tenemos un objetivo y va a ser difícil. La salvación matemática llegará en el último mes, no nos va a sobrar nada», explica.

Debutó en Barreiro ante el Celta de Vigo B el 2 de octubre. Fue en el campo gallego donde fue consciente de la situación del equipo. «Aquel día pensé que el Burgos no estaba abajo por casualidad. Había que empezar a hacer un equipo. Cada uno tenemos una manera de ver el fútbol. Para la manera que yo tengo había mucho que cambiar. Algo hemos cambiado y estamos en línea ascendente», comenta.

Se encontró con un conjunto «muy largo», que no era más que «un cúmulo de individualidades». Destaca que el equipo ahora es «diferente», lo que achaca sobre todo a la «confianza».