«El equipo trabajó hasta la extenuación»

Con una sonrisa de oreja a oreja compareció Patxi Salinas en la sala de prensa al término del encuentro de Zubieta. «El equipo ha trabajado muy bien, ha peleado hasta la extenuación del minuto 1 al 90. Creo que hemos sido justos vencedores del encuentro, incluso por momentos llevamos el peso del partido».

El preparador vizcaíno destaca el buen rendimiento de sus pupilos en el primer acto. «Generamos muchas llegadas, sobre todo de Youssef, que fue un puñal por la banda derecha y tuvo ocasiones de las que no suele fallar. Y también alguna tuvo Carlos. Hicimos lo que habíamos trabajado con intensidad, agresividad y ritmo», agrega.

El técnico se felicita por que todo transcurrió según el guión previsto. «Sabíamos que ellos jugaban el balón desde atrás y que se iban a equivocar en algún pase ante nuestra presión. Se hizo un trabajo soberbio en la presión robando balones muy cerca de su portería».

El preparador lamenta que a consecuencia del gran desgaste físico realizado sus pupilos no tuvieran fuerzas para hacer el 0-2.

Y la expulsión de Javi Cantero. «Un día más nos volvimos a quedar con 10 y nos quedamos sin recambios específicos para el lateral izquierdo».

Con respecto a la magnífica racha de resultados firmada por el Burgos CF Salinas pide tranquilidad. «No hemos hecho nada. Esto no ha hecho más que empezar. Tenemos que tener los pies en el suelo y seguir en esta línea. Vamos creciendo poco a poco pero no nos podemos dejar llevar por la euforia», señala cauto el técnico del cuadro de la ribera del Arlanzón, quien asegura sentirse «muy feliz» en un club y en una ciudad que le han acogido con los brazos abiertos desde su llegada.

Imanol Alguacil

Por su parte, el preparador de la Real B no escatimó elogios para el Burgos CF. «Es un equipo bien trabajado y muy solidario. Nos han apretado mucho en la presión. Y con balón también nos hicieron daño en la primera parte. Logramos llegar vivos al descanso y en la segunda, cuando parecía que estábamos mejor asentados, llegó el 0-1. Hasta el final del partido fue un querer y no poder por nuestra parte. Nos precipitamos mucho y cometimos errores que no solemos hacer fruto del buen hacer del rival, un equipo que no genera mucho pero que le saca mucho provecho. Y al que es muy difícil meterle mano en defensa».