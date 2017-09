«El Logroñés es un rival temible, pero tenemos nuestras armas»

El Burgos CF se enfrentará el domingo a la más dura prueba que ha tenido que afrontar desde el arranque del curso. Con el UD Logroñés como contrincante de turno los blanquinegros deberán ofrecer su mejor versión para continuar al frente de la general -están empatados con los riojanos y con el Mirandés-.



Patxi Salinas no oculta las dificultades que presenta este envite ante uno de los «cocos» de la categoría, pero considera que su equipo «tiene armas para contrarrestar» las virtudes de su oponente.



Olvidado ya el choque del miércoles de la Copa Federación centra su mirada en la importante cita del domingo en El Plantío. «Fue un partido bueno para la gente que estaba jugando menos minutos y sacamos un resultado bueno fuera de casa. Ahora tenemos que intentar ganar la eliminatoria en casa. Pero solo pensamos en el Logroñés, que va a ser un partido muy complicado».



El preparador blanquinegro no escatima elogios hacia su próximo contrincante. «Es un equipo muy fuerte con una plantilla muy buena que ha sido capaz de ganar en campos tan difíciles como el del Bilbao Athletic en Lezama (1-2). Lo vi en directo y me pareció un equipazo muy comprometido que practica un fútbol combinativo muy bueno. Cuenta con muy buenas individualidades por fuera como Ñoño, Andrea o Rayco. Es una plantilla muy larga con jugadores de Segunda B de los buenos», sostiene.



Salinas es consciente de la trascendencia del envite, pero pone en valor sus recursos. «Tenemos que seguir en la línea de trabajo del esfuerzo, del compañerismo, la de la presión y la de no dar un balón por perdido. Y cuando tengamos el balón, jugar. Estamos en línea ascendente, es muy complicado mantener la portería a cero en cuatro partidos. Para nosotros será un partido muy difícil, pero también lo será para el Logroñés. Ellos también son conscientes de que a nosotros cuesta mucho marcarnos gol. Ese es el camino, siempre partiendo de la base de la solidez defensiva. Luego ya encontraremos la manera de hacer tantos».



El técnico del Burgos CF estima que las principales fortalezas del UD Logroñés se encuentran en el capítulo ofensivo. «Aprovechó muy bien hasta el último momento para realizar tres fichajes en los últimos días. Es una plantilla muy bien trabajada, con grandes futbolistas y la veteranía que le dan jugadores como Caneda. Ello se une a la calidad de los de arriba y los de banda. Es un equipo que mantiene posesiones muy largas de balón, que juega muy bien combinativamente, pero que sufre cuando los rivales le plantean un juego directo y de presión. Y en las segundas jugadas. Es un equipo fuerte y temible. Tenemos que contrarrestar sus virtudes con nuestras armas, que tenemos muchas. Somos un equipo difícil de batir».