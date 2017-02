"El Madrid no manda en España", asegura el alcalde de Vigo

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha respondido con contundencia a las informaciones que aseguran desde Madrid que podría haberse disputado el partido ante el Celta, aplazado el sábado por los desperfectos ocasionados en el voladizo de Balaídos por el temporal que azota Galicia.

"El Madrid no manda en España, y desde luego en Vigo ya le digo que menos todavía. Con la seguridad del estadio de Balaídos no se juega. La verdad es que yo tenía otro concepto del Madrid", ha asegurado el alcalde en declaraciones a La Sexta.

La suspensión del encuentro entre el Celta y el Madrid sigue coleando. El club blanco sigue indignado por no haber podido disputar un choque en el que se veía con muchas opciones de ganar. Aunque oficialmente no se ha dicho nada, de puertas para adentro se habla de una especie de encerrona. "Nos la han jugado", se apunta desde la entidad madridista, donde las quejas van desde no haber encontrado un campo alternativo para poder jugar hasta la falta de fecha para el encuentro.

A eso se une la posibilidad de que el equipo de Zidane salte el sábado al Reyno de Navarra para jugar ante Osasuna por detrás del Barcelona en la tabla, si es que el equipo de Luis Enrique vence en Mendizorroza ante el Alavés.

"COSAS ABSURDAS"

Mientras, el alcalde Vigo no ha retrocedido un milímetro en su apreciación inicial sobre los motivos que le llevaron a decretar la suspensión del encuentro. Caballero mantiene que las condicionesdel temporal no permitían subir a una persona a aquella grada para arreglar nada. "Este mismo domingo, a las dos de la tarde, no se podía subir. La reparación tardará dos o tres días, no es cualquier cosa”, apuntó. Los movimientos en la grada de Río en Balaídos se ha adelantado a este lunes, cuando algunos operarios han comenzado a revisar la cubierta dañada.

El primer edil considera que se han dicho demasiadas tonterías desde Madrid. "El Madrid me ha decepcionado con su actitud. Ha tenido una reacción indebida. No se pueden decir cosas absurdas. No entiendo la discusión, el riesgo era evidente. Ya puede ser el Madrid o el Sursum corda, lo primero es la seguridad de la gente", ha afirmado en 'La Graderia' de la cadena Ser.

TRES COMPETICIONES

Caballero, además, no entiende las preocupaciones por el calendario, como si el club blanco tuviera algo exclusivo en comparación con el cuadro vigués. "El Celta tiene un calendario más apretado que el Madrid porque está en tres competiciones y ellos en dos".

El Madrid presionó para que se jugara el encuentro proponiendo el arreglo del techo de Balaídos, el cierre de la grada afectada o la búsqueda de un campo alternativo, ideas que no han sido aceptadas. "No tengo ni idea de lo que iban a enviar para el arreglo. Lo haremos nosotros con seguridad y cumpliendo las normas que hay que cumplir. No iba a permitir que vinieran porque yo respondo en cuestiones de seguridad", ha afirmado el alcalde de Vigo.

Mientras, Javier Tebas ha terciado en el asunto y ha apuntando que lo del Celta-Madrid "tiene solución a corto plazo y al final será algo banal".

ANTE EL VALENCIA A LAS 18.45 HORAS

Lo que tiene seguro el Madrid es la hora de otro encuentro aplazado, el perteneciente a la jornada 16ª frente al Valencia, que no se jugó por la participación del conjunto blanco en el Mundial de clubs. Será el miércoles 22 a las 18.45 horas, en Mestalla. Ese día hay dos encuentros de Champions, por lo que el choque de liga de Mestalla debe terminar antes del inició del Sevilla-Leicester y Oporto-Juventus de octavos de final por imperativo de la UEFA.