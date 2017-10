La solidez es el santo y seña del nuevo Burgos CF. Después de 8 jornadas de Liga, el conjunto blanquinegro no ha encajado y el nombre de Mikel Saizar ha saltado al primer plano. Este ‘mocetón’ guipuzcoano de caso 1,90 metros es el único guardameta del fútbol nacional que aún no ha tenido que recoger un balón de sus redes en el campeonato liguero. Es algo a lo que no concede una especial relevancia y centra su discurso en lo colectivo y la importancia del equipo para que su puerta permanezca sin mácula después de 720 minutos.



Insiste en la importancia del trabajo colectivo y destaca que ese ‘0’ en el casillero de goles encajados no solo les ha dado puntos, sino también esa confianza necesaria para que un equipo completamente nuevo haya comenzado pisando fuerte.



No quiere ir más allá del partido a partido, aunque asegura que este Burgos le recuerda a aquel Guadalajara que consiguió el ascenso en la 2010/11 en Anduva. Sabe que el equipo está en el camino adecuado para hacer una temporada brillante y recuerda la clave: «El pilar de este Burgos es la portería a cero».



P.- ¿Qué importancia le da Mikel Saizar a llevar 720 minutos imbatido?

R.- La importancia que le doy es que vale para sumar puntos y que cuando no se gana el punto es para nosotros. Cuando marcamos son 3 y cuando no lo hacemos 1.Entrar en la historia de un club como el Burgos CF es una anécdota bonita, pero al final lo importante es los puntos que da.



P.- El Burgos no solo no encaja, sino que concede muy poco, ¿se ha llegado a aburrir algún encuentro?

R.- No, no. Acabo reventado todos los partidos. Suelo tener poco trabajo e intento hacerlo bien. Estoy muy contento porque el equipo me ayuda mucho.



P.- En estos casos, portero y defensas suelen recalcar que se trata de un logro colectivo.

R.- Somos un equipo que defiende desde los dos puntas hasta el portero. Es un trabajo defensivo muy bueno de todos y al final se va notando. En Tudela quizás tuvimos más trabajo de lo normal, pero lo resolví bien y muy contento. El foco recae sobre nosotros, pero somos todo el equipo. Creo que los puntas corren muchísimo, los medioscentro, los bandas... los cuatro de atrás son sólidos y entre todos hacemos un buen trabajo defensivo que hasta el momento hace que estemos 720 minutos sin encajar



P.- ¿Se fija el récord de 1.342 minutos de Mikel Pagola como objetivo?

R.- El récord de Mikel Pagola me parece una salvajada. Ahora mismo lo veo muy lejos. Lo único que veo son los 90 minutos ante el Gernika y luego otros 90. No miro los más de 1.300 que tiene él.



P.- ¿Existe un secreto?

R.- Trabajar. Tácticamente Patxi (Salinas) lo hace muy bien y hemos insistido mucho en pretemporada. Las cosas que hemos entrenado nos están saliendo muy bien.



P.- La solidez que está exhibiendo el Burgos como colectivo es poco habitual en equipos con tantas caras nuevas.

R.- Cuando se cambian tantos jugadores de un año a otro el equipo suele empezar raro, pero comenzamos bien y eso nos ha dado confianza. La moral que nos dieron los primeros partidos y el trabajo semanal se notan posteriormente cada fin de semana.



P.- ¿Después de dos temporadas en las que jugó poco, comenzar de esta forma le reconforta?

R.- He tenido que bajar un peldaño para poder jugar, porque en Segunda llevaba ya dos años sin actuar mucho. Me plantearon un buen proyecto, no dudé y todo está saliendo bien. Empezar así es muy importante para un portero.



P.- ¿La solidez es imprescindible en este nuevo proyecto?

R.- La portería a cero es el pilar de este Burgos. Que no encajes te hace ganar puntos todos los fines de semana.



P.- Además de puntos, también aporta confianza.

R.- La portería a cero da confianza a todas las líneas. Es un trabajo colectivo que te permite hacer más cosas en zonas ofensivas



P.- El único pero del equipo es que hace pocos goles.

R.- Hemos tenido ocasiones claras los dos últimos encuentros. Acabarán entrenando, pero ahora que no estamos en racha de materializar las ocasiones es aún más importante mantener la portería a cero. Ya vendrán los goles.



P.- ¿Esperaba un inicio de temporada tan positivo?

R.- Más que esperarlo, soñaba con este inicio. Hemos trabajado para ello, nos han salido bien los primeros partidos y la confianza ha permitido que hagamos un buen papel. Viene un mes cargado de encuentros bonitos para jugar y ganar.



P.- ¿El partido a partido es el único camino?

R.- Sí. Ahora tocan tres puntos importantes ante el Gernika, un equipo complicado de ganar. Pero con nuestra afición será más fácil. Hacía mucho que no tenía una afición así. Entre todos yo creo que podremos doblegar al Gernika



P.- ¿Percibe esa ilusión que transmite la masa social?

R.- Ellos ven que lo damos todo en el campo, independientemente de que salgan mejor o peor las cosas. Estamos peleando bien y la afición es lo que nos pide y nos está llevando en volandas



P.- ¿Dónde ve al equipo al final de esta temporada?

R.- En la primera vuelta hay que coger puntos, no perder. Y en la segunda se irá viendo dónde estamos.



P.- ¿Existe alguna similitud entre este Burgos y el Guadalajara con el que logró el ascenso en la campaña 2010/11?

R.- Sí, se parecen. Tienen bastante parecido. La base es la misma: encajar pocos goles. También nos costó marcar al principio, pero al final acabamos ganando con marcadores amplios y eso lo hizo la confianza. Con que el final sea parecido me vale.



P.- ¿El buen ambiente que existe en el vestuario es otra de las claves?

R.- Al confeccionar la plantilla Nacho Fernández miró mucho eso. Somos un grupo de amigos que todos los jueves comemos juntos. Hay buen rollo y eso el domingo se nota.



P.- Pero la buena marcha del equipo también ayuda a que ese ambiente se positivo.

R.- Todo ayuda. Puede cambiar cuando las cosas van mal, pero veo a este vestuario que cuando la racha se tuerza va a estar unido.



P.- En una temporada tan larga, llegarán rachas de vacas flacas.

R.- Todos los equipos tendrán su momento malo. Ahí es donde tenemos que estar unidos y seguro que ese mal momento lo logramos hacer más corto.