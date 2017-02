El Electro Caor se reinventa

BURGOS

El Electro Caor inicia la temporada 2017 con energías y planteamientos renovados. El cuadro local confía en repetir los éxitos del pasado reciente mientras sienta las bases de un futuro esperanzador. De paso, pretende garantizar en la medida de lo posible el objetivo marcado para este año en los eventos coperos.



Después de 15 participaciones en la Copa del Rey, el club local fue el gran ausente de la edición del pasado curso. Las lesiones dejaron al equipo sin soluciones para completar una convocatoria de garantías y las estrecheces económicas también invitaron a los técnicos a esperar a una mejor ocasión.



Aprendida la lección, la dirección técnica de la entidad de El Plantío incorpora ahora a siete levantadores para asegurarse su participación en la Copa del Rey e inscribir también su nombre en la relación de la Copa de la Reina femenina. Este evento, tradicionalmente disputado por selecciones autonómicas, actualmente da protagonismo a los clubes y el Sol y Luz no quiere faltar.



De esta forma, se sumarán al plantel local levantadores procedentes de Valladolid y Medina de Pomar, así como del Crossfit Burgos. «Preferimos trabajar desde abajo con levantadores jóvenes, pero no siempre disponemos del tiempo necesario para encontrar en los colegios a nuevos practicantes. Ahora llegarán halteras más formados, aunque no es lo ideal», explica Manuel García.



El alma mater del Electro Caor confía en que Burgos sea protagonista en los mencionados torneos de Copa. Con todo, asegura que la cita importante es la liga de clubes. La próxima semana se celebrará la primera de las seis jornadas programadas en una temporada en la que los burgaleses echarán el resto en los diferentes campeonatos de España.





García Rueda busca su 11º Europeo

La Copa de España a celebrar en Madrid el próximo 25 de febrero es la primera gran cita individual de la temporada, un evento de especial relevancia para Iván García Rueda.



El levantador buscará en este control su clasificación para el Campeonato de Europa de Split (Croacia). De conseguir su objetivo, protagonizaría un nuevo récord en la halterofilia española al disputar su 11ª torneo continental absoluto.



Por su parte, Junior Santana deberá esperar a una mejor ocasión. El joven haltera se encuentra en el proceso final de la recuperación prevista para su lesión de menisco y es pronto para competir al máximo nivel.



El Electro Caor tampoco descuida la progresión de sus canteranos. Bryan Cárdenas vivirá un curso complicado en su debut como junior. Algo parecido le ocurre a un Ángel Santana que ya es absoluto.



Así, parte de la atención de los técnicos se centrará en el crecimiento de un Sergio Fernández que ya destaca a sus 13 años de edad. Mientras, Carolina García aportará su regularidad en los campeonatos femeninos.