La élite del deporte felicita a Sergio García

Las redes sociales se han volcado con Sergio García tras ganar el Masters de Augusta, su primer Grand Slam. Amigos y compañeros de profesión han felicitado al español por conseguir vestir la chaqueta verde más famosa del mundo.

Varios deportistas de élite felicitan y muestran sus respetos vía tuit. Desde la joven promesa del golf Jon Rahm hasta el subcampeón Justin Rose, pasando por Rafa Nadal, Pau Gasol y Tiger Woods, entre otros.

Congrats @TheSergioGarcia

Incredible battle out there. Sport in the moment can be tough. But it's just sport. Hope you guys enjoyed it. pic.twitter.com/er7OzrdTgA