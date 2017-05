Una emoción controlada

BURGOS

El San Pablo Inmobiliaria ya tiene incorporado el chip del play off y prepara con mimo su serie frente al Melilla. El bloque burgalés ansía disfrutar de la continuidad necesaria en su rutina, ya que sigue inmerso en el bucle de contratiempos que marcaron el tramo final del curso regular.



Javi Vega no pudo entrenar la mañana del lunes, mientras que Edu Martínez completó ayer su primera sesión en condiciones óptimas superada la lesión muscular que sufría en el gemelo. Además, Soluade arrastra molestias en un hombro y Brine acabó el entrenamiento vespertino con dolores en la muñeca.



En este sentido, la atención se centra en un Filip Toncinic que se mantiene fuera de la dinámica del grupo a causa de un problema en la espalda. Diego Epifanio ‘Epi’, técnico local, celebra que ninguno de estos percances revista gravedad, pero confía en recuperar cuanto antes la calma. «Necesitamos a todos para trabajar aspectos específicos de la eliminatoria y de lectura de juego. Estos contratiempos nos ralentizan, pero la ilusión lo cubre todo», subraya.



Epi sabe que la «adrenalina» juega un papel fundamental en un play off, pero destaca la importancia de manejar las emociones con naturalidad. «Espero que las ganas no nos pongan nerviosos», explica. «Debemos entrenar con normalidad. Tenemos mucho ánimo, pero hay que gestionarlo y trabajar de la mejor manera posible», explica.