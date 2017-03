Empeñado en hacer historia

BURGOS

El UBU Colina Clinic disfruta de su última fase de descompresión antes de jugarse las habichuelas en el ilusionante play off de ascenso. El momento decisivo se vivirá a partir del 23 de abril y en estas seis semanas previas habrá margen para el descanso y para atender el cuidado de los detalles.

Restan dos jornadas para el final de la Liga Regular y el conjunto burgalés ya ostenta su condición de campeón del Grupo A. Sin embargo, este mérito no varía el plan del proyecto burgalés. «Queremos hacer historia y que se hable de nosotros», subraya Marcelo Chorny.



El técnico argentino es un hombre jovial, pero cuando se trata de rugby no hay tiempo para la broma. El UBU Colina Clinic evitará la autocomplacencia y anuncia batalla en los partidos ante El Salvador B y el Bera Bera. Y es que puede que estos dos encuentros sean meros trámites para los burgaleses, pero la clasificación aún tiene muchas cosas que aclarar. «Debemos respetar a la liga porque los rivales se juegan cosas importantes», zanja.



La plantilla agradecerá el alivio de la carga de trabajo prevista para esta semana porque después deberá acelerar. «No habrá rotaciones», avanza un Chorny que apostará en cada partido por su XV de gala. Así, esta programado que el equipo titular dispute los primeros 50 minutos de los encuentros para «no perder ritmo de competición» y para mantener los automatismos colectivos.



Motivaciones no le faltan a un UBU Colina Clinic que quiere el pleno de éxitos en esta fase regular. Lo desea por un simple espíritu competitivo y de superación, pero también le conviene acumular la mayor puntuación posible de cara a los cruces de la fase final.



Mientras plantilla y cuerpo técnico se preparan para las batallas decisivas, el club asume con naturalidad la consecución de los objetivos iniciales marcados. «Estamos muy contentos, pero reconozco que el primer puesto entraba en los planes. El año pasado llegamos a semifinales y ahora nuestra meta es ascender. Los récords están muy bien, pero no valdrán para mucho si no damos el salto», explica Leví Moreno.



El presidente del Aparejadores RC sabe que este proyecto «puede hacer historia» y reconoce que la presencia del equipo en la fase final debe ser «motivante» para el equipo y la cada vez más numerosa masa social.



La inacabada instalación de San Amaro será el escenario de una fase final en la que el UBU Colina Clinic tendrá mucho que decir. Asegurado el notable alto, el proyecto quiere el sobresaliente. En juego estará el éxito y un papel relevante en la irregular trayectoria del deporte burgalés.