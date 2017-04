Ensayo general en Anoeta

Con el objetivo de completar un pleno histórico de victorias se desplaza el UBU Colina Clinic a San Sebastián, donde medirá esta tarde sus fuerzas en Anoeta (17,30 horas) contra el Bera Bera en la última jornada de competición liguera en el Grupo A de la División de Honor B de rugby.

El cuadro castellano, ya proclamado campeón, afronta con máxima concentración un choque que perfectamente podría ser un ensayo general de la primera eliminatoria del play-off de ascenso. Y es que las posiciones y que ocupan ambos equipos, primero y segundo de la general, les emparejaría en los cuartos de final de la fase de ascenso.

Con los deberes hechos, el conjunto que dirige Marcelo Chorny no quiere bajar el pistón para apurar al máximo sus opciones de pasar a la fase decisiva de la temporada en la mejor posición de partida posible. Y está aún abierta la opción de hacerse con el puesto número 2 en la clasificación general de los tres grupos si es capaz de imponer su ley ante Bera Bera y Pozuelo sorprende mañana al Liceo en el duelo entre los dos primeros en el grupo B.

El UBU Colina Clinic no piensa en otra cosa que no sea sumar su 22ª victoria consecutiva y dispondrá un equipo lo más competitivo posible sobre el terreno de juego. Si bien es posible que se opte por no mostrar todas sus armas para no dar demasiadas pistas en vista de un posible enfrentamiento en el play-off.

Para la disputa de este compromiso el cuadro universitario contará con las bajas del talonador Jorge Fuente y el segunda línea César Colina (ambos casi repuestos de sus respectivas dolencias físicas, pero reservados por precaución).

El conjunto donostiarra, que viene de perder en casa del tercer clasificado, Zarautz, intentará ganar al líder de la categoría ante su afición y además llevarse la Copa Kote Olaizola que esta temporada se disputa en este encuentro.

La convocatoria de los burgaleses es la siguiente: Sergio Valverde, Alberto López, Andrés Caballero, Emiliano Cabrera, Johan Wagenaar, Juan Aristemuño, Ien Ascroft, Ruan Snyman, Tomás Rocamán, Shane Imo, Álvaro González, David Martín, Nico Bianco, Matias Storm, Martin Sauls, Eduardo Obregón, Fran Alonso, Gustavo González, Álvaro Carrasco, Erve Djosseu, Gonzalo Hernando, Roberto Sáez y Rubén Domínguez.

No quedará ahí un ajetreado fin de semana para el UBU Aparejadores. San Amaro acogerá hoy, entre las 11 y las 13,30 horas, la concentración de canteras de Castilla y León. Aproximadamente unos 250 escolares de los equipos Cajaviva-Burgos, Salamanca, Arroyo, Palencia, León, VRAC y Salvador, en edades comprendidas entre los 4 y los 9 años, se darán cita en Burgos.

Poco después, a las 13,45 horas, el cuadro burgalés sub 16 jugará el choque de ida de los cuartos de final de la Copa Castilla y León contra León. Y acto seguido, a las 15,00 horas, llegará el turno para el Valle de las Caderechas sub 18, equipo que llega invicto y recibe al Salvador en su primer asalto en la lucha por el título regional.