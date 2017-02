El entrenador de Mo Farah utilizó fármacos prohibidos

Alberto Salazar, entrenador del atleta británico Mo Farah, abusó de fármacos recetados y utilizó sustancias prohibidas para mejorar los niveles de testosterona y el rendimiento de sus corredores en Oregon (EEUU), según revela un documento oficial del que informa hoy el dominical 'The Sunday Times'.

Los documentos, a los que ese dominical dice haber tenido acceso, muestran que Farah y otros atletas entrenados por Salazar consumieron un suplemento basado en la sustancia L-carnitina. Un atleta al que se le suministró una dosis alta concluyó que era tan efectiva como el dopaje sanguíneo, indica el informe de la Agencia contra el Dopaje de EEUU (USADA), según el dominical.



Esa agencia cree que la L-carnitina suministrada por vía intravenosa a seis destacados atletas de EEUU que entrenan con Salazar "casi con certeza" han violado las reglas contra el dopaje, indica el artículo del 'The Sunday Times'. La L-carnitina no está prohibida para los atletas, pero sí las infusiones de más de 50 mililitros en un espacio de seis horas, recuerda el dominical británico. Al parecer, Salazar se ha pasado en los últimos años en la utilización de esta infusión de la discordia, inyectada directamente en vena.

Además, esa agencia de EEUU estaba investigando el uso de la sustancia por parte de Farah cuando el informe filtrado este domingo estaba siendo elaborado, añade el priódico. El informe fue redactado en marzo del año pasado y en él se indica que se hallaron "pruebas sustanciales" de que Salazar y el médico de su equipo,Jeffrey Brown, "conspiraron" para el uso de la medicación.

RÉPLICA DE FARAH

La réplica de Mo Farah no se ha hecho esperar. "Soy un atleta limpio que nunca ha infringido las reglas referentes a las sustancias, los métodos o las dosis, y es decepcionante ver como ciertos medios siguen intentando asociarme a acusaciones de uso inapropiado de las sustancias", ha asegurado el cuatro veces campeón olímpico en un comunicado. "Como he dicho en numerosas ocasiones, debemos hacer todo lo que está en nuestras manos por tener deporte limpio y sancionar a los que no respetan las reglas. Si la USADA o cualquier otra organización antidopaje tiene pruebas de actos reprobables, deben hacerlas públicas y tomar medidas, en vez de dejar que los medios sean jueces y jurado", añade el atleta de 33 años, británico de origen somalí que dobló los títulos olímpicos de 5.000 y 10.000 metros en los Juegos de Londres 2012 y Río 2016.

El informe de la USADA habría sido filtrado por un grupo de 'hackers' rusos, los 'Fancy Bears', conocido ya por otras filtraciones alrededor del mundo del deporte, y al parecer la agencia antidopaje estadounidense no habría sacado aún conclusiones del informe que está elaborando, por lo que ha declinado dar más precisiones.