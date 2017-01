Epi se arma de paciencia

BURGOS

El San Pablo Inmobiliaria busca su octavo éxito sin fallo y lo hará sin el concurso de Percy Gibson. El pívot, quien ya se perdió el último partido de 2016, continúa en Estados Unidos para completar la documentación necesaria que le permita acabar la temporada en España. Esta incómoda situación inquieta a un Epi resignado. Por el momento.



«La alarma saltó el primer día, pero entiendo que en estas cosas hay que tener paciencia», zanja. «El equipo está trabajando bien, pero nos gustaría contar con una rotación más», añade el entrenador del conjunto azul, reforzado en esta ocasión con los dos jugadores vinculados con el Basket Burgos 2002 (Jules Akodo y Haris Genjac). «Entre todos intentaremos sacar el partido adelante», indica.

Epi reconoce que, si no se resuelve pronto esta circunstancia, llegará el momento en el que el club «deberá tomar las medidas oportunas» para «solucionar» el problema generado con la ausencia de Gibson. Sin embargo, el CB Miraflores no tiene previsto acudir al mercado de fichajes.



«A día de hoy intentamos solucionar el tema de Percy. Estamos muy contentos con todos los jugadores de la plantilla y esperamos que no vengan lesiones», explica. Por eso, el proyecto «seguirá con los que están».



«La parcela deportiva, encabezada por Albano, está al corriente de todas las posibles opciones, pero lo que nos preocupa es que Percy vuelva al equipo para estar otra vez en dinámica de 10 profesionales y dos vinculados», concluye.