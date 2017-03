Epi: «¿De verdad GBC y Breogán lo van a hacer peor que nosotros?»

BURGOS

El discurso de Epi es machacón, pero dice las cosas claras. El llamamiento a la prudencia es tan extremo que el técnico se instala en el peor de los casos en su intento por cambiar la percepción del entorno.



El San Pablo Inmobiliaria iguala los balances de Breogán y GBC después de 29 jornadas, pero el técnico azul se mantiene firme. «Haciéndolo muy bien, aspiramos a ser cuartos», asegura, teniendo en cuenta que Oviedo tiene garantizado un lugar de privilegio en el play off como campeón de Copa.

Epi recuerda que son GBC y Breogán quienes deben asumir la responsabilidad «por presupuesto y por historia». Así, aún no da opción alguna al San Pablo Inmobiliaria en la lucha por el título. «¿De verdad que esos plantillones y esos entrenadores lo van a hacer peor que nosotros? No», afirma.



De hecho, asegura que el GBC ya ha dado su única concesión al perder en Prat. «Es el equipo más sólido de la liga y no va a tropezar más. Seguro», insiste el preparador de los de El Plantío.



Las cuentas son claras y a Epi no le salen. «Ellos se tienen que equivocar y nosotros debemos hacerlo bien. Además, no me olvido de otros equipos como Palencia. En este momento, el ascenso directo está fuera de nuestro alcance», zanja, antes de mostrar su incomodidad.



«Hablar de ACB nos queda muy largo. Está muy bien lo de Competencia y esas cosas, pero damos por hecho que nosotros vamos a hacer las cosas bien. No me gustan estas semanas y me refiero a los medios, a los directivos y al entorno de los jugadores», señala.