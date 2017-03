Epi lamenta el efecto de las migrañas de Brine

BURGOS

Brandon Brine sufrió el martes un nuevo episodio de migraña que le impidió ejercitarse. Esta situación, habitual a lo largo del curso, «preocupa» al cuerpo técnico de un San Pablo Inmobiliaria dispuesto a «ayudar» en la medida de lo posible al alero australiano. «Él es el primero que está incómodo con esta circunstancia», señala Epi, quien lamenta el efecto que provoca en el jugador estos dolores.



«Quiere entrenar y no puede. Por eso, cuando vuelve al trabajo se le nota nervioso», explica el entrenador del equipo burgalés. «Esa ansiedad» lastra a un Brine que hasta ahora no ha ofrecido su mejor nivel por varios factores. «Quizá no hemos sabido ayudarle», indica Epi en un ejercicio de autocrítica. «Su formación dista mucho de la lectura táctica europea y necesita un tiempo de adaptación que no resulta fácil», apunta.



Aunque Epi destaca las «condiciones físicas» y el «futuro» prometedor del jugador en el baloncesto profesional, el «aspecto táctico» supone un problema añadido. «Esto se une a lo de sus migrañas y le impide rendir al nivel que tiene», lamenta.



Sea como fuere, el proyecto «acepta» las circunstancias que afectan al exterior. «Brine no es una decepción. Se frustra porque pone todo de su parte y no puede ayudar al equipo como quisiera», resume.