Epi: «No hemos estado»

BURGOS

La victoria conseguida ante el Huesca vale oro, pero en el ambiente flotaban las sensaciones encontradas que había dejado en la pista el San Pablo Inmobiliaria. Su técnico, Diego Epifanio, fue el primero en hacer autocrítica en una tarde-noche extraña. «Hoy -por ayer- no hemos estado», asegura.

El preparador azul felicitó al rival «por su coraje y ganas de conseguir la victoria». «Ya dije en la previa que desde que llegó Guillermo Arenas están haciendo un magnífico trabajo. Nos han complicado la vida», apunta, para destacar la labor de Gintvainis, Bulic y Simovic. «Han jugado a una velocidad más», asevera.



Epi destaca que el San Pablo Inmobiliaria perdió el control en algunas fases. «Ha habido momentos en los que no hemos tenido feeling. No hemos hecho lo que tocaba, o no hemos podido hacerlo», señala.



Sea como fuere, el cuadro local tiene otro triunfo en el bolsillo. «Cuando subo aquí siempre doy la enhorabuena a los jugadores y esta vez no es menos porque en esta liga cuesta mucho ganar. Sin embargo, no hemos sido el equipo que queremos», insiste.



El burgalés, que reconoce la importancia de anotar 86 puntos en una mala tarde, identifica al instante los pecados de su equipo. «Nos han ganado el rebote y no hemos tratado bien el balón. Quince pérdidas son muchas. Si encadenas tres errores, es muy difícil mantener la tranquilidad», subraya.

Al menos, el cuadro burgalés logró un resultado positivo que le permite «estar arriba» en una liga «en la que es difícil ganar». Con todo, queda mucho por hacer. «Durante la semana trabajamos para hacer más de lo que hemos hecho hoy», comenta.



Incluso, Epi apunta que el San Pablo Inmobiliaria no compitió «con la tensión suficiente». «El máximo responsable soy yo porque soy el que pone a los jugadores y el que les dice lo que tienen que hacer. No han salido las cosas, pero no es indolencia», matiza, para reconocer el esfuerzo del colectivo para llegar a los partidos en las mejores condiciones. «Durante la semana se dejan el alma», zanja.



Así, Epi asegura que lo ocurrido ayer fue una pequeña excepción a lo largo de meritoria trayectoria. «No creo que estemos en un mal momento, pero hoy no hemos hecho un buen partido. Tenemos nuestros errores, pero no deben saltar las alarmas por este partido de hoy. Seguro que el martes estaremos a tope pensando en Cáceres», concluye.