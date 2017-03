Epi: «Que nadie se ponga nervioso»

BURGOS

En plena cuenta atrás para el final de la Liga Regular, el éxito del San Pablo Inmobiliaria puede depender de una sola victoria. Por eso, «cada partido es importante» para un equipo consciente de que todo puede variar en una mala jornada. «Si ganamos seguiremos arriba y mantendremos nuestra opción, pero una derrota nos bajará de ese grupo de los cinco primeros», reconoce Epi.



El mensaje del técnico local es claro. «Vamos a intentarlo», zanja en un discurso tan «ambicioso» como moderado. «Debemos tener los pies en el suelo, tanto la plantilla como el club. Espero que también la afición», indica. «Vamos a por todas y trabajamos para estar lo más arriba posible», aclara.

El San Pablo Inmobiliaria desborda ilusión y hoy solo el GBC tiene más opciones que el equipo burgalés de hacerse con el título. El objetivo cada vez está más cerca, todo un éxito para un proyecto tan joven.



Y es que, aunque la ciudad de Burgos está acostumbrada a dominar en la LEB Oro, el CB Miraflores es todavía un recién llegado. «No vivamos del pasado. Aquello estuvo muy bien, pero no se puede comparar con lo de ahora. Este es un club distinto con un presupuesto diferente», comenta Epi.



En este sentido, el técnico recuerda que el club azul no tiene la «exigencia» de los grandes favoritos porque no es «ni la primera, ni la segunda, ni la tercera» potencia económica de una categoría tan igualada. «Eso es así le duela a quien le duela», apunta el burgalés, agradecido por el «esfuerzo brutal» de la directiva y convencido del buen hacer del colectivo. «En ilusión y en trabajo somos los primeros, pero hay otras cosas», reconoce.



Por todo ello, el San Pablo Inmobiliaria luchará hasta el final por el título sin una carga añadida. «Quedar primeros nos hace ilusión, pero no sería un fracaso si no lo conseguimos. Que nadie se ponga nervioso», señala.