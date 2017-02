Epi refuerza su mensaje de cara a la fase decisiva

BURGOS

Epi asume que hay situaciones dentro y fuera de la cancha que no puede controlar, pero tiene claro que reforzará su mensaje en las áreas que le competen. Además, hará extensible el discurso para quien quiera escucharlo.



El técnico del San Pablo Inmobiliaria no levanta la voz. Tampoco se altera. No es estilo y no necesita recurrir a ello. Sin embargo, se maneja en el escenario con maestría.



La opción de ascender en la cancha a ACB aún queda lejos. El burgalés considera capital que nada distraiga a su equipo en esta fase decisiva de la temporada regular y pide cautela en un nuevo intento por transmitir calma y liberar de presión al grupo. «Debemos estar todos muy centraditos y muy unidos», señala, antes de recordar que el «pilar» del proyecto, ya sea para el club o para el vestuario, «es el trabajo diario».



«La ambición y la ilusión siempre son necesarias, como también lo son la unidad y la responsabilidad», apunta el preparador de la nave de El Plantío.



SOLO CUENTA EL GBC

Y es que el San Pablo Inmobiliaria está en disposición de optar a lo máximo esta temporada. Sin embargo, cualquier distracción o exceso de presión puede resultar letal. Por eso, Epi vuelve a recurrir a su mantra como fiel discípulo del ‘cholismo’. «Solo debemos pensar en el GBC. Luego pensaremos en el siguiente rival. Y después, en el siguiente. Así, hasta el último partido de la liga», subraya.



Tanto es así, que el técnico ni siquiera entra a valorar la dificultad que encontrará su equipo en un tramo durísimo en el que se las verá de forma consecutiva con GBC (segundo), Melilla (sexto) y Coruña (quinto). «El calendario en una liga tan igualada como ésta siempre es difícil», resume el técnico.