El equipo junior femenino del Image FDR, campeón de España

Hizo buenos todos los pronósticos. Cumplió a rajatabla con las elevadas expectativas que había generado. Y regresó a Burgos con la medalla de oro. El combinado junior femenino del Image Florentino Díaz Reig se ha proclamado campeón de España de campo a través por clubes.

La escuadra burgalesa se alzó con el cetro el pasado domingo en el ya habitual circuito de las últimas ediciones del Nacional en Marina D’or (Oropesa del Mar).

No le pesó la presión de saberse favorito en todas las quinielas. Y cerró una temporada invernal de ensueño el combinado compuesto por Marta García, Silvia Pérez, Lorena Villagra, Alejandra Sanz y María Rodríguez, que saboreó las mieles del triunfo en lo más alto del podio de honor en Castellón.

El FDR superó en la clasificación general del Nacional al Playas de Castellón y al AD Marathon madrileño -ya se había proclamado hacía un par de semanas campeón de Castilla y León en Salamanca-.

A nivel individual muy destacada fue la actuación de hasta tres de las componentes del Image, puesto que Marta García fue tercera en la línea de meta, Silvia Pérez cuarta y la ribereña Lorena Villagra, 12ª.

La consecución de la medalla de oro en el Campeonato de España otorgará a la ‘marea rosa’ un billete para participar en el Europeo de campo a través del próximo año.

Muy destacada fue también la actuación del equipo masculino de categoría promesas del UBU Campos de Castilla, que se hizo con la quinta posición final en el Nacional muy cerca de los puestos de medalla. Especialmente notable fue el papel de su mejor hombre, Pablo Sánchez, que fue cuarto a nivel individual. Completaron la escuadra universitaria Santiago Vivanco, Abdelhak Benchriyet y Raúl Casado.

Por su parte, también en el Top 10 del Campeonato de España, en la sexta posición final, se clasificó el conjunto cadete masculino del UBU, formado por Manuel de Prado -que fue séptimo a nivel individual-, Andrés Fernández, Sergio García, Miguel Mínguez, Javier Macaya y Sergio Ibeas.

En esta categoría el Condado de Haza Ibercaja arandino ocupó la 28ª posición -con una destacadísima actuación a nivel individual de Rubén Álvarez, que fue segundo en línea de meta- y el Capiscol Ibercaja la 48ª.

En categoría absoluta el Solorunners Burgos Evolución fue octavo en el cross largo con una escuadra compuesta por Alejandro Codesal, Rubén Castrillo, Fernando Lorenzo, Eduardo Ordax y Christian López. Mientras, en el corto femenino el Image FDR consiguió la 12ª plaza final.

Cerraron la participación burgalesa en el Nacional el 12º puesto del UBU Campos de Castilla en cadete femenino; el 18º del UBU en juvenil femenino; el 37º del Image FDR en el apartado femenino; y el 25º del Image FDR en junior masculino.

No quedaron ahí los éxitos firmados por la armada local en Oropesa del Mar, pues otros tres atletas locales subieron al podio de honor en categoría absoluta. Es el caso del ex internacional Diego Ruiz, que fue uno de los componentes del Playas de Castellón que se coronó campeón de España de cross largo (fue 14º a nivel individual). En ese mismo cajón consiguió la medalla de plata Álvaro Gutiérrez, este último enrolado en las filas del Fent Camí Mislata valenciano.

Y también se colgó la plata Jimena Martín en el cross largo femenino como integrante del Seoane Pampín (fue 12º a nivel individual). Muy cerca de los metales se quedó por su parte Dani Arce, que fue cuarto en con el Rioja Añares.