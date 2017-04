El Ciudad de Valencia será esta tarde el escenario de un choque pleno de contrastes. El Levante, líder destacado de la competición y el máximo favorito para conseguir una de las plazas de ascenso directo, se mide al CD Mirandés, último y uno de los señalados para perder la categoría. La distancia entre ambos contendientes la muestran sus números. Los levantinos tienen 40 puntos más que los burgaleses y llegan a la cita después de 8 encuentros sin perder en los que han conseguido 20 puntos.En ese mismo tramo de la temporada el conjunto castellano ha sumado 5 puntos y ha perdido 5 de esos 8 encuentros.

Sin embargo, el Mirandés se aferra al efecto Pablo Alfaro. Los rojillos saben que tendrán enfrente al que ha demostrado ser el mejor equipo de la categoría, aunque no descartan nada.Entienden que si muestran su mejor versión tendrán opciones de conseguir un resultado positivo.

En contra de esa ilusión mirandesista está otra vez la estadística y es que el Levante aún no ha perdido delante de su público. Pese a todo, el conjunto de Miranda afronta el choque con ilusión y con ganas de poner fin a una racha negativa que amenaza con devolverle a la Segunda B por la vía rápida.

El equipo de Anduva debe reaccionar de inmediato y Pablo Alfaro, el cuatro entrenador del conjunto rojillo en esta temporada y que se hizo cargo del equipo el martes, manda un mensaje positivo. Al Mirandés no le queda otra que seguir creyendo independientemente del rival que tenda enfrente. La era Alfaro comienza en el peor escenario posible, aunque el entrenador se mostró ayer confiado en los suyos.

El nuevo técnico tiene muy claros los ingredientes necesarios para sorprender al Levante: «Alma, carácter y fútbol». Son tres aspectos de los que ha andado escaso el Mirandés en las últimas jornadas y que debe crecuperar si quiere tener opciones de salvar la categoría.

El sistema con el que jugará el equipo es una incógnita. Ha sido una faceta muy comentada esta temporada, aunque Alfaro no le da excesiva trascendencia.«Me preocupa la actitud y la concentración del equipo y no el debate de un sistema u otro. Es importante lo primero», comentó.

Quiere ver el vaso medio lleno y, como no podía ser de otra forma, su discurso es optimista. En su comparecencia ante los medios de comunicación aseguró que el equipo tiene «cosas muy buenas».Su labor a partir de ahora es «sacarlas».

«¿Nos toca el mejor equipo de la categoría? Pues vamos a intentar ganar donde nadie lo ha hecho. Vamos a ver un Mirandés que va a competir de tú a tú con el Levante», argumentó el técnico.

En su primer convocatoria hubo alguna sorpresa. Egüaras se perderá el choque por sanción (fue expulsado ante el Huesca), mientras que hombres habituales comoAurtenetxe o Néstor Salinas no han entrado en la lista en la que sí están Usero y Ruyman como grandes novedades.