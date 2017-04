«Es una pena, pero al final se impuso la lógica»

a preocupación se reflejaba en el rostro de Manix Mandiola al término del encuentro de ayer. El técnico del Burgos CF no terminó ni mucho menos satisfecho con el devenir de los acontecimientos. «El choque lo ha marcado el acierto. En la primera mitad, cuando todavía estábamos frescos, hemos sido capaces de generar tantas situaciones como la Cultural y les hicimos daño a la contra. Sabíamos que teníamos que correr mucho y replegarnos bien, pero en cierta medida el duelo estaba igualado. Pero nada más empezar la segunda mitad nos ganaron la espalda en una acción que supuso el 0-1 y que rompió el partido. A partir de ahí nos fusilaron», señala.

El eibarrés lamentó el resultado final. «Es una pena. Aguantamos 45 minutos en los que igualamos fuerzas con nuestro rival e incluso pensamos por momentos en la posibilidad de ganar si éramos capaces de mantener la portería a cero. Pero al final se impuso la lógica», matiza.

Y destaca que el mayor peligro de su oponente llegó al contragolpe. «Pese a que la Cultural es un equipo que toca y toca apenas nos hizo daño en el juego estático».

Manix Mandiola no oculta que la preocupación se ha instalado en el vestuario. «Es normal, los resultados no nos están acompañando. Pero todavía tenemos 5 equipos por debajo y solo pensamos en ganar el próximo partido. No estamos en nuestro mejor momento, pero ya sabíamos que iba a ser muy complicado. Hemos estado en posiciones de peligro el 80% del tiempo que llevo aquí. Si alguien pensaba tras los resultados de enero que íbamos a ir sobrados y que no hacían falta refuerzos, se equivocaba», agrega.

Pese a todo, el entrenador blanquinegro afirma que «confía en la plantilla». «Tenemos que pensar en positivo y hacer valer nuestra mayor necesidad que el rival en el próximo partido».

De la barrera

Por su parte, el entrenador de la Cultural se vanaglorió por las «buenas sensaciones» transmitidas por su equipo. «Debemos olvidarnos de lo que esta victoria significa en términos clasificatorios. Tenemos que tatuarnos el lema de partido a partido. Solo debe preocuparnos el próximo encuentro ante el Caudal», explica el gallego, quien destacó la buena labor realizada por sus pupilos en el segundo acto. «Tuvimos buenos momentos frente a un rival que nos hizo peligro en las contras en la primera parte. Tras el 0-1, y con más espacios, demostramos que somos un equipo peligroso. La gente tiene ganas de competir y fuimos nosotros mismos», señala.

El técnico del combinado leonés quiso dejar claro que el objetivo de su escuadra hasta el final de la temporada no será pelear por el primer puesto. «Creo que esta Liga la va a ganar el Racing de Santander. No contemplo el primer puesto», finaliza.