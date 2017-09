ATRIOINMOBILIARIA 1

CEBREREÑA 1

ATRIOINMOBILIARIA:Del Val, Pablo, Jaime (Varona, min. 79), Dani Burgos, Bellido, Viti, Átomo (David, min. 58), Turzo, Guti (Álvaro Martín, min. 79), Adri y Marcos.

CEBREREÑA:Marcos, Súper, Galindo, Juanma, Ruba, Musta (Quirós, min. 46), Juli (Diego, min. 84), Mario, Terleira, Víctor y Fer Albín (Mayorga, min. 90).

ÁRBITRO:Calvo Antolín (Colegio CyL). Mostró cartulina amarilla a los locales Bellido, Átomo, Turzo, Adri y Marcos; y al visitante Super.

GOLES:1-0, min. 2: Guti y 1-1, min. 62: Terleira (penalti).

DANIEL ORTEGA BURGOS

Un punto que supo a poco arrancó ayer el Atrio Bupolsa frente a la Cebrereña en un partido que tuvo en su bolsillo durante muchos minutos. Los burgaleses no acertaron a sentenciar una contienda que dominaron con puño de hierro en la primera mitad. Y una controvertida decisión arbitral cambió el rumbo del envite en el ecuador del segundo acto con un penalti que privó a los anfitriones de la victoria.

Los abulenses, que no habían probado a Álvaro del Val hasta ese momento, sacaron petróleo de una acción sin aparente peligro que les permitió arañar un empate con un bagaje ofensivo poco menos que inexistente dejando a los de Manu Cabezas con un palmo de narices.

La primera mitad fue un auténtico monólogo del Atrio. No pudieron arrancar mejor las cosas para los intereses locales. Guti, el más listo de la clase, adelantó a los suyos en la primera acción de ataque local. Recibió un balón desde el costado izquierdo. Controló el esférico, oteó el horizonte, cargó su pierna derecha desde la frontal ganando la posición con el cuerpo a su par y puso el balón lejos del alcance de Marcos. Mejor imposible.

El tanto dio confianza a los anfitriones, que se apoderaron por completo de la posesión del esférico, con Viti como piedra angular de todas las acciones. Las ocasiones se sucedían en el área abulense.

Turzo cabeceó desviado un saque de esquina botado por Átomo al cuarto de hora de juego. Y superado el ecuador del primer acto de nuevo Turzo robó la cartera a Ruba en su intento de cesión al portero. Ganó línea de fondo y sirvió el esférico a Guti, que empalmó el cuero en el punto de penalti. Pero Juanma se cruzó en la trayectoria del balón y evitó el 2-0.

En pleno acoso local Marcos obligó a lucirse al meta de la Cebrereña en un envenenado lanzamiento de falta que desvió a saque de esquina.

La Cebrereña no daba señales de vida en ataque y Del Val era un espectador más. Tras el paso por los vestuarios los visitantes comenzaron a avisar de sus intenciones. En el 48, tras una indecisión de Bellido Terleira probó fortuna con un disparo cruzado que no encontró los tres palos.

Y poco después, en un saque de banda, el colegiado sancionó con penalti un supuesto agarrón de Marcos sobre Terleira que el delantero visitante se encargo de transformar en el 1-1 desde los 11 metros. Un duro golpe para el Atrio, que tenía el duelo bajo control aunque había bajado el ritmo de juego nadando y guardando la ropa.

Trataron de reaccionar los locales en el tramo final con varios disparos de Adri desde la frontal que no pusieron nunca en aprietos la meta de la Cebrereña. O con un remate con el pecho de Guti en una falta lateral botada por Bellido. También lo probó David Fernández tras revolverse en el vértice del área grande. Y con el tiempo reglamentado ya cumplido tuvo la última acción Álvaro Martín con una potente volea al palo corto que atajó con seguridad Marcos.