"Ese presidente es una especie de asesino", asegura el padre de un jugador juvenil agredido en Salamanca

Paco Bayón, padre de Sergio, jugador juvenil de la Cultural Leonesa, aseguró el lunes por la noche, en la cadena COPE, que Raúl Sánchez, presidente del club Santa Marta, de Salamanca, le había propinado una patada en la cabeza que por poco lo mata, después de que Sánchez, que ha presentado su dimisión como vocal de la Federación Castellano Leonesa de Fútbol, “se pasase, desde el minuto uno, llamando ‘negros de mierda’, a nuestros tres jugadores de color, de Costa de Marfil, asegurando que no eran juveniles y que tenían ’18 años en cada pierna’”.







Bayón, que acudió a la COPE de León con un collarín “porque he de proteger mi cuello y columna”, afirmó que “este señor es un mentiroso compulsivo, una mala persona y una especie de asesino, pues su patada, después de amenazarme con ‘te vas a ir calentito de aquí’, hubiese podido ser mucho peor”.

ASÍ OCURRIÓ TODO

Bayón, que asistía de espectador al partido, reconoce que la gente del Santa Marta se portó de maravilla con él y con los otros acompañantes de la Cultural Leonesa y les reconoció que Sánchez ya había protagonizado varios incidentes en los últimos años. “En el partido, ya digo, desde el minuto uno, no paró de insultar a nuestros jugadores y, muy especialmente, a nuestros tres juveniles de color, de los que decía que estaban allí por los petrodólares”.

PADRE DE UN JUVENIL DELA CULTURAL

El presentador de ‘El Partidazo’, Juanma Castaño, le dijo que habían hablado con Sánchez y que desmiente la patada “pues si le hubiese dado, yo que mido 1.90 metros, le hubiese hecho mucho más daño”, fue lo que le comentó el presidente del Santa Marta al periodista que había hablado con él. “Pues sí, me dio, hay incluso videos grabados y, sí, me hubiese podido pasar algo mucho más grave, en eso tiene razón. Me amenazó con irme ‘calentito’ de allí y, sí, me fui”. Todo ello delante de su esposa e hijo, Sergio, que dejó el terreno de juego para asistirle, siendo expulsado y perdiendo la Cultural Leonesa por 2-0 al jugar el resto del partido con 10 jugadores.

DIMITE COMO VOCAL

En el programa de 'El Partidazo', de la COPE, también entrevistaron a Marcelino Maté, presidente de la Federación Castellano Leonesa de Fútbol, que mostró su sorpresa por lo ocurrido, reconoció que Sánchez, “que está haciendo una gran labor al frente del club Santa Marta”, es vocal de su federación y que están estudiando el caso para, una vez leídos todos los informes y vistos los videos, aceptar o no su dimisión. Maté explicó, curiosamente, que en estos momentos han organizado una campaña “con una especie de escuela de padres, para evitar estos incidentes y, desde aquí, le pido disculpas por todo lo sucedido al señor Bayón y puedo asegurarle que esta federación tomará las decisiones que deba de tomar”.