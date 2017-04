Espectacular victoria de David de la Cruz y liderato en la Vuelta al País Vasco

David de la Cruz ha conseguido este miércoles en San Sebastián una espectacular victoria en la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco. El corredor catalán de Sabadell, afincado en Palafrugell, ha ganado en solitario con tres segundos de ventaja sobre las otras figuras de la prueba. El triunfo, además, lo ha reconfortado con el liderato de la ronda vasca.

Hasta tuvo tiempo De la Cruz de levantar los brazos y saborear una victoria que evidencia y confirma el salto de calidad en una temporada en la que el corredor vallesano se ha trazado el objetivo de pelear por un puesto de honor en la Vuelta, tras la séptima plaza lograda el año pasado donde, además, ganó una etapa, en Oviedo, la única conseguida por un ciclista español en la ronda española que se llevó Nairo Quintana.

.@delacruz_sbd lands an incredible stage victory at #itzulia after a remarkable attack! #WayToRide #No23in2017 Photo: @TDWsport pic.twitter.com/mN49o4j4lZ