Parapetada tras una sonrisa amplia y franca nadie diría que detrás se esconde una competidora implacable.Su pose tranquila y relajada oculta un carácter indomable en cuanto se coloca detrás de un volante. Cristina Gutiérrez verá en los próximos días cumplido uno de los sueños recurrentes de su infancia: la participación en el rally Dakar. El próximo jueves partirá rumbo a Paraguay, donde arrancará la competición el 2 de enero.



Pese a su todavía insultante juventud y falta de experiencia en la carrera, la piloto burgalesa apunta alto y afronta la prueba con el reto de convertirse en la primera española en cruzar la línea de meta de la competición (que este año concluye en Buenos Aires).



Pregunta.-¿Cómo le surge la oportunidad de participar en una carrera mítica como el Dakar?

Respuesta.-Surge prácticamente de la nada. Yo tenía la ilusión de poder participar alguna vez en esta prueba, pero no así de pronto. Ha sido algo completamente inesperado, pero llevo preparándome varios años para estar lista cuando llegara el momento. Me lo había planteado como un objetivo a medio o largo plazo. Y al final lo he conseguido mucho antes de lo esperado gracias a la colaboración de grandes empresas que lo han hecho posible. Y con el apoyo de toda la ciudad de Burgos. Tengo ya unas ganas locas de que el proyecto se haga realidad.



P.-¿Recuerda cuándo le comunicaron que podría estar presente en la parrilla de salida?

R.-Fue durante una comida. Yo no me lo creía. Sabía que era muy complicado conseguirlo, pero habíamos echado el resto por encontrar más patrocinadores. Tuvimos la suerte de que el proyecto gustara y decidieron apostar por que saliera adelante.



P.-¿Cuándo comienza su aventura en el Dakar?

R.-Vuelo hacia Paraguay el día 29 para adaptarme a las condiciones climáticas de allí. Y el día 2 comenzará la carrera. Primero con 6 etapas antes de la jornada de descanso. Y después con otro bloque de 6 etapas. Serán en total dos semanas de competición que afrontaremos día a día sin fijarnos metas demasiado ambiciosas más allá de terminar cada etapa. De otro modo podríamos volvernos locos.



P.-¿Cuál es su objetivo de partida en la competición?

R.-Mi ilusión es sin duda terminar la carrera y convertirme en la primera piloto española que consigue este hito. Ya lo intentaron dos hermanas hace varios años, pero se tuvieron que retirar en la quinta etapa. No me pongo demasiada presión porque será mi primera experiencia y soy muy joven. Ojalá todo se de bien. Sería una gran ilusión acabar. Mucha gente me apoya para que lo consiga. Pero debo ser cauta y no obsesionarme demasiado con la idea.



P.-Esta meta condicionará en buena medida su forma de conducir en la cita...

R.-Sí. Me gusta mucho competir. De hecho en el Campeonato de España de rally todo terreno se corre más que en el Dakar. Pero para eso está mi copiloto, que tiene mucha experiencia en la carrera, para que me eche el freno cuando me lance y quiera ir demasiado rápido.



P.-¿Con qué vehículo correrá el Dakar 2017?

R.-Será el mismo con el que participo en el Campeonato de España de rally todo terreno, pero con algún reglaje nuevo para adaptarlo a las condiciones del terreno. Se han realizado algunas mejoras pero es básicamente el mismo. Yo quería que fuera así porque lo conozco a la perfección. Sé de dónde viene cada ruido y sería muy complicado ir con uno nuevo a una prueba tan dura y complicada como el Dakar.



P.-Será una carrera muy diferente a todas en las que ha participado hasta el momento...

R.-Sí, sin duda. Lo más parecido que he hecho hasta el momento fue en una prueba en Qatar en la que la orientación era muy importante, pero duraba una semana y no dos. Pero sé perfectamente a lo que me enfrento. Mi copiloto ha hecho varios Dakars y me ha explicado cada detalle.



P.-¿Cómo se prepara una prueba deportiva de esta envergadura?

R.-El entrenamiento fundamental es el realizado a lo largo de todo el año en las diferentes carreras en las que he participado. Es difícil entrenar en las condiciones específicas que tendrá el Dakar. Pero he corrido en diversos terrenos en España y en Qatar sobre dunas, tierra o pistas rápidas. Lo único que no he probado nunca es el tema de la altitud, pero creo que irá bien.



P.-En una prueba mayoritariamente masculina, ¿cuantas mujeres toman este año parte en la carrera?

R.-Somos 4 españolas y 7 en todo el Dakar entre todas las especialidades. Y solo dos en coches (una argentina y yo). Será un gran reto para mí en una prueba muy dura en la que compite muy poca gente tan joven. Pese a que solo tengo 25 años he hecho muchas carreras, porque empecé muy joven, y me veo preparada para afrontar el Dakar.



P.-La ciudad se ha volcado con el proyecto. ¿Le genera una presión añadida?

R.-Me halaga que haya tanta gente pendiente del proyecto. El apoyo que estoy teniendo me abruma un poco. Empecé casi como un hobby y ahora se ha convertido casi en una profesión. Eso me genera más responsabilidad y presión, pero también más ilusión. De alguna forma me impulsa a hacerlo bien no solo por mí, sino por todos los que me apoyan.



P.-¿Con qué apoyo contará en carrera?

R.-La asistencia corre a cargo de una empresa con experiencia, DKR Service. Isidre Esteve y yo compartimos equipo y tenemos un camión de asistencia que lleva ruedas y demás repuestos. Y a parte dos coches de asistencia rápida. En total es un equipo de 12 personas. Estamos en las mejores manos. Es un equipo muy profesional.