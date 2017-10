Patxi Salinas llegó a la sala de prensa de El Plantío «triste» y es que sabía que los tres puntos que ayer había en juego eran «importantes». «Pensábamos ganar», señaló. Habló de un rival «complicado» y recordó que a lo largo de la semana ya había advertido de que sería un encuentro difícil, «porque el Gernika es un equipo sólido, que trabaja y muy fuerte». «Es jodido para todos y ya logró un empate en su visita a Lezama», comentó.



No cree que el conjunto vizcaíno les ganara la batalla en el centro del campo y lamentó que no acabaran entrando las ocasiones que generaron. «Si pensamos que cada domingo vamos a tener 30 oportunidades para marcar estamos equivocados. Los rivales también juegan y creo que bastante estamos haciendo, ya que estamos empatados con el equipo que es segundo, no nos han marcado...», expuso.



No perforar la portería contraria en los tres últimos encuentros es algo que no le agrada.«Claro que estoy preocupado por no marcar, pero en el campo metemos a todos los hombres ofensivos que tenemos y los dos delanteros con los que cuento juegan de inicio habitualmente. Otros tienen delanteros que llevan ya 8 goles, pero nosotros no los tenemos. No obstante, algo haremos bien, porque tenemos 19 puntos y no nos han marcado», recordó.



El próximo compromiso liguero llegará en Miranda el sábado. Sabe que será un encuentro «difícil», pero avisó: «También lo será para ellos. Ganar va a ser complicado para los dos».



Antes de visitar Anduva, el conjunto blanquinegro afronta el miércoles (20,00 horas) la final regional de la Copa Federación. «Ya he dicho anteriormente que es una competición que no me gusta, pero hemos pasado la primera ronda y tenemos que ir a ganarla. Está claro que rompe la planificación que tengo para la semana y no viene en buen momento, pero no queda otra que intentar pasar la ronda», indicó.



La única lectura positiva que ve de disputar esta competición es que podrá dar minutos a los jugadores que tienen menos y hombres como Beobide tendrán la oportunidad de mejorar su condición física.



JABI LUACES

El punto le supo mejor al entrenador del Gernika, que acabó «satisfecho». «Hemos jugado en un campo complicado, ante un buen rival y hemos sido capaces de generar, al menos, dos acciones de peligro que podían haber entrado. No hemos sufrido en exceso, pero en la segunda parte si ha habido cierta incertidumbre, porque ellos han acumulado muchos jugadores en nuestro área y han comenzado a meter balones laterales. Creo que les hemos ganado la partida en el centro del campo, porque teníamos superioridad numérica. Las disputas y las segundas jugadas han sido nuestras», comentó.