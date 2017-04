La medular sigue siendo un quebradero de cabeza para Manix Mandiola. Las lesiones y las sanciones se están concentrando en la última fase de la competición en esta zona del campo y cada semana el cuerpo técnico debe adoptar una solución de urgencia. El último enroque ocurrió el domingo en Tajonar, donde Jorge García ocupó la plaza de pivote defensivo. Durante el partido Mandiola tuvo que variar sus piezas debido a la lesión de Ramiro y fue Fito Miranda el que tuvo que retrasar su posición y jugar en el eje de la medular.



Para el choque ante el Tudelano, el del próximo domingo, el entrenador deberá encontrar una solución para completar el centro del campo. Cusi sigue descartado y no está claro que Prosi pueda llegar a la cita. Chevi se perderá el encuentro por sanción, ya que ante el Osasuna B vio la quinta amarilla del curso.



Si Prosi llega a la cita el problema sería menor, ya que hombres como Álvaro Antón o Fito Miranda pueden ser la tercera pata del ‘trivote’. Si falta el asturiano el problema será mayor, ya que Carlos Ramos será el único mediocentro específico a disposición de los técnicos.



Las opciones podrían pasar por volver a utilizar a Jorge García en esta posición, aunque el problema es que Ramiro tampoco estará. Si Mandiola quiere mantener la defensa de 5 la presencia de García en el eje de la zaga parece más que probable. No obstante, el técnico también puede optar por jugar con 4 atrás o que sea Dani Gómez el que juegue más centrado y Jorge Fernández de carrilero zurdo.

Mario Oreca puede convertirse en otra de las posibilidades. Debutó en Liga ante el Osasuna B y disputó los últimos minutos en Tajonar mostrando un buen nivel. Parece complicado que Mandiola piense en el joven futbolista de la UBU desde inicio, aunque es una opción.



Al cuerpo técnico no le queda otra que esperar a que pasen los días y cruzar los dedos para que la evolución de Prosi sea positiva. Ayer tampoco entrenó con el grupo y saltó al terreno de juego en zapatillas al final de la sesión. Sufre un esguince de rodilla que se produjo ante el Real Valladolid B y no está claro si estará para jugar el domingo.

RAMIRO

También el problema del central zaragozano es de rodilla.Sufrió un golpe en el choque ante elOsasuna B y tuvo que ser sustituido. Todo indica que no se trata de una lesión grave, aunque aún no le han practicado las pertinentes pruebas para conocer el alcance de su lesión. Hoy le realizarán una resonancia magnética con la que los servicios médicos podrán salir de dudas. Parece que todo se puede quedar en un esguince.

CUSI

Al jugador cántabro se le pudo ver ayer sobre el césped de El Plantío tocando balón. Ya se calza las botas y su recuperación parece que va por el camino adecuado. Todo indica que la próxima semana ya podrá trabajar junto a sus compañeros en algunos ejercicios, aunque habrá que esperar más a que esté a disposición de Manix Mandiola.

DESCANSO

Los blanquinegros gozarán hoy de la habitual jornada de descanso y regresarán al trabajo mañana en sesión matutina en Castañares.